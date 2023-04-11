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"Реал" нашел замену Лунину: украинцу придется покинуть Мадрид

11 апреля 2023 20:05
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Реал нашел замену Лунину – украинцу придется покинуть Мадрид
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Мадридский "Реал" находится в активных поисках замены Андрею Лунину, изъявившему желание сменить клубную прописку ближайшим летом. "Сливочные" якобы нацелились на грузинского голкипера "Валенсии" Гиорги Мамардашвили.

Об этом сообщает Defensa Central.

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Ситуация Лунина в "Реале"

Уже достаточно давно ходят слухи, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть "Сантьяго Бернабеу" — футболиста будто бы не устраивает мизерное количество игрового времени, которое предоставляет ему Карло Анчелотти. Так, в текущем сезоне украинец сыграл за "сливочных" всего в девяти матчах во всех турнирах.

Лунин
Андрей Лунин во время одного из матчей с участием "Реала". Фото:Google

В связи с этим "Реал" заранее начал мониторинг трансферного рынка. Внимание столичного гранда привлек Гиорги Мамардашвили, показывающий надежную игру в составе "Валенсии". Грузином также интересуется английский "Лестер".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в 25 миллионов евро.

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