Реал нашел замену Лунину – украинцу придется покинуть Мадрид

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Google

Мадридский "Реал" находится в активных поисках замены Андрею Лунину, изъявившему желание сменить клубную прописку ближайшим летом. "Сливочные" якобы нацелились на грузинского голкипера "Валенсии" Гиорги Мамардашвили.

Об этом сообщает Defensa Central.

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Уже достаточно давно ходят слухи, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть "Сантьяго Бернабеу" — футболиста будто бы не устраивает мизерное количество игрового времени, которое предоставляет ему Карло Анчелотти. Так, в текущем сезоне украинец сыграл за "сливочных" всего в девяти матчах во всех турнирах.

Андрей Лунин во время одного из матчей с участием "Реала". Фото:Google

В связи с этим "Реал" заранее начал мониторинг трансферного рынка. Внимание столичного гранда привлек Гиорги Мамардашвили, показывающий надежную игру в составе "Валенсии". Грузином также интересуется английский "Лестер".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в 25 миллионов евро.

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