"Він наче на тренуванні" — легенда збірної Англії вщент розніс Зінченка

Олександр Зінченко та головний тренер "Арсенала" Мікель Артета. Фото:Google

Ексзахисник збірної Англії Джеймі Каррагер різко висловився про гру Олександра Зінченка у матчі 30 туру АПЛ проти його рідного "Ліверпуля". Легендарний у колишньому футболіст вважає, що припускатися помилок у поєдинках такої величини категорично не можна.

Про це він заявив в інтерв'ю Football London.

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Наприкінці поєдинку проти "Ліверпуля" українець Олександр Зінченко "недогледів" за Трентом-Александром Арнольдом, що дозволило мерсисайдцю вирватись на оперативний простір і віддати гольову передачу на Роберто Фірміно. У підсумку, цей гол коштував "канонірам" перемоги.

Розчарований Зінченко після гри "Ліверпуль" — "Арсенал". Фото: Google

Після матчу Джеймі Каррагер оцінив дії Зінченка.

"Я не можу припинити думати про Зінченка. На кону чемпіонський титул, ти маєш бути агресивнішим. Не можна припускати такого. Зінченко має грати інтенсивніше, а він начебто на тренуванні й не хоче, щоб йому прокинули м'яч між ніг", — заявив він.

Наразі "Арсенал" залишається на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. "Манчестер Сіті", який йде другим, відстає від лондонців на шість очок і має матч у запасі.

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