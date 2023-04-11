Збірна України з баскетболу отримала нового тренера — варто очікувати на трофеї

Новий головний тренер збірної України Віталій Степановський. Фото: Google

Федерація баскетболу України призначила нового головного тренера чоловічої збірної — "синьо-жовтих" очолив Віталій Степановський. 41-річний спеціаліст готуватиме національну команду до офіційних матчів, які відбудуться влітку.

Про це повіломляє офіційний сайт ФБУ.

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Степановський вже працював з баскетбольною збірною України — він входив у тренерський штаба Айнарса Багатскіса під час відбіркових матчів до Євробаскету-2022 та Чемпіонату Світу-2023.

У сезоні 2018/19, у якості головного тренера южненського "Хіміка" вигравав чемпіонат України. Ще один раз — як асистент. Також під орудою Степановського "южненці" здобували срібло та бронзу Суперліги, а в 2016 та 2020 роках перемагали у Кубку України.

Віталій Степановський керує діями гравців "Хіміка". Фото:Google

Студентська збірна України під керівництвом Степановського доходила до фіналу Універсіади-2019, де поступилась команді США.

Наразі Віталій Степановський є головним тренером БК "Крайова" з Румунії. З цим клубом у поточному сезоні український наставник вийшов у плей-оф місцевого чемпіонату.

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