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Сборная Украины по баскетболу получила нового тренера: стоит ожидать трофеев

11 апреля 2023 16:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сборная Украины по баскетболу получила нового тренера — стоит ожидать трофеев
Новый главный тренер сборной Украины Виталий Степановский. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Федерация баскетбола Украины назначила нового главного тренера мужской сборной — "сине-желтых" возглавил Виталий Степановский. 41-летний специалист будет готовить национальную команду к официальным матчам, которые состоятся летом.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

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Что известно о новом тренере

Степановский уже работал с баскетбольной сборной Украины — он входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса во время отборочных матчей к Евробаскету-2022 и Чемпионату Мира-2023.

В сезоне 2018/19, в качестве главного тренера южненского "Химика", выигрывал чемпионат Украины. Еще один раз — как ассистент. Также под руководством Степановского "южненцы" добывали серебро и бронзу Суперлиги, а в 2016 и 2020 годах побеждали в Кубке Украины.

Степановский
Виталий Степановский руководит действиями игроков "Химика". Фото:Google

Студенческая сборная Украины под руководством Степановского доходила до финала Универсиады-2019, где уступила команде США.

В настоящее время Виталий Степановский является главным тренером БК "Крайова" из Румынии. С этим клубом в текущем сезоне украинский наставник вышел в плей-офф местного чемпионата.

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