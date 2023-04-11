"Он как на тренировке" — легенда сборной Англии вдребезги разнес Зинченко

Александр Зинченко и главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото:Google

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер резко высказался об игре Александра Зинченко в матче 30 тура АПЛ против его родного "Ливерпуля". Легендарный в бывшем футболист считает, что допускать ошибки в поединках такой величины категорически нельзя.

Об этом он заявил в интервью Football London.

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На последних минутах поединка против "Ливерпуля" украинец Александр Зинченко "недосмотрел" за Трентом-Александром Арнольдом, что позволило мерсисайдцу вырваться на оперативное пространство и отдать голевую передачу на Роберто Фирмино. В итоге, этот гол стоил "канонирам" победы.

Разочарованный Зинченко после игры "Ливерпуль" — "Арсенал". Фото: Google

После матча Джейми Каррагер оценил действия Зинченко.

"Я не могу прекратить думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, ты должен быть более агрессивным. Нельзя предполагать такого. Зинченко должен играть интенсивнее, а он вроде бы на тренировке и не хочет, чтобы ему пробросили мяч между ног", — заявил он.

"Арсенал" остается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от лондонцев на шесть очков и имеет матч в запасе.

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