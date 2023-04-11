Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок arrow

Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11 квітня 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик із дружиною покинули Україну — опубліковано прощальний знімок
Олександр Усик із дружиною Катериною на відпочинку. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вилетів з України. Відомого спортсмена супроводжувала його дружина Катерина.

Пара опублікувала фотографію з аеропорту в Instagram-акаунті Катерини Усик.

Читайте також:

Володар трьох чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик відлетів з України. Його дружина Катерина опублікувала кілька знімків, що свідчать про від'їзд зіркової пари за кордон.

Куди полетів Усик?

Катерина продемонструвала, як тримає чоловіка за руку в автомобілі. Також було представлено фотографію з центру Варшави (Польща) та знімок, який було зроблено в аеропорту біля літака.

Олександр та Катерина Усик
Олександр та Катерина Усик в аеропорту. Фото: Instagram

Невідомо, куди і як надовго Александр та Катерина Усик відлетіли. Після зриву бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі українець зіткнувся з необхідністю провести два поєдинки із захисту поясів.

Це обов'язкові бої, які прописані у контракті спортсмена. Суперниками Усика мають стати Даніель Дюбуа та Джо Джойс. Не виключено, що найближчим часом Олександр розпочне підготовку до цих поєдинків.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Молода українська футбольна арбітриня Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.

Каталонська "Барселона" не змогла обіграти "Жирону" у Каталонському дербі. Головний тренер Хаві Ернандес назвав причину.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB