Усик із дружиною покинули Україну — опубліковано прощальний знімок

Олександр Усик із дружиною Катериною на відпочинку. Фото: Google

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вилетів з України. Відомого спортсмена супроводжувала його дружина Катерина.

Пара опублікувала фотографію з аеропорту в Instagram-акаунті Катерини Усик.

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Володар трьох чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик відлетів з України. Його дружина Катерина опублікувала кілька знімків, що свідчать про від'їзд зіркової пари за кордон.

Куди полетів Усик?

Катерина продемонструвала, як тримає чоловіка за руку в автомобілі. Також було представлено фотографію з центру Варшави (Польща) та знімок, який було зроблено в аеропорту біля літака.

Олександр та Катерина Усик в аеропорту. Фото: Instagram

Невідомо, куди і як надовго Александр та Катерина Усик відлетіли. Після зриву бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі українець зіткнувся з необхідністю провести два поєдинки із захисту поясів.

Це обов'язкові бої, які прописані у контракті спортсмена. Суперниками Усика мають стати Даніель Дюбуа та Джо Джойс. Не виключено, що найближчим часом Олександр розпочне підготовку до цих поєдинків.

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