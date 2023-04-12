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Криськів отримав жахливу травму у матчі проти "Львова": відео

12 квітня 2023 19:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Криськів отримав жахливу травму у матчі проти Львова — відео
Півзихисник "Шахтаря" Дмитро Криськів. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів отримав серйозну травму у перенесеному матчі шостого туру УПЛ проти "Львова". Під час динамчіного ігрового моменту хавбек невдало поставив опорну ногу. 

Про це повідомляє SPORT.ua 

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Вибув до кінця сезону

22-річний Дмитро Криськів отримав важку травму в матчі проти "Львова" — він боровся за м'яч з Максимом Грисьо і невдало поставив праву ногу. Після цього футболіст не зміг самотужки покинути поле. На заміну замість нього вийшов Олег Очеретько. 

Водночас спортивний лікар "гірників" Дмитро Бабелюк у коментарі "ТаТоТаке" заявив, що Криськів, швидше за все, розірвав зв'язки гомілкостопу. 

"Травма Криськіва фатальна. Гравець невдало поставив праву ногу, по якій зіграв Максим Грисьо. Як підсумок, відбулася зовнішня ротація стопи, що, скоріш за все, призвела до розриву звʼязок гомілкостопу.

Здається, гравцеві пощастило обійтися без переломів, адже часто надмірна ротація стопи може приводити до переломів в ділянці суглобу.

Дмитру слід буде ретельно сконцентруватися на відновленні, яке може складати 2-3 місяці. Зважаючи на побачене можна очікувати, що гравець пропустить залишок сезону, як і Євро U-21, що відбудеться в червні", — зазначив лікар. 

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