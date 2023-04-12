Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Крыськив получил ужасную травму в матче против "Львова": видео arrow

Крыськив получил ужасную травму в матче против "Львова": видео

12 апреля 2023 19:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Крыськив получил ужасную травму в матче против Львова — видео
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил серьезную травму в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Львова". Во время динамичного игрового момента хавбек неудачно поставил опорную ногу.

Об этом сообщает SPORT.ua

Читайте также:

Выбыл до конца сезона

22-летний Дмитрий Крыськив получил тяжелую травму в матче против "Львова" — он боролся за мяч с Максимом Грисьо и неудачно поставил правую ногу. После этого футболист не смог самостоятельно покинуть поле. На замену вместо него вышел Олег Очеретько.

В то же время спортивный врач "горняков" Дмитрий Бабелюк в комментарии "ТаТоТаке" заявил, что Крыськив, скорее всего, порвал связки голеностопа.

"Травма Криськива роковая. Игрок неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Как итог, произошла внешняя ротация стопы, которая, скорее всего, привела к разрыву связок голеностопа.

Кажется, игроку удалось обойтись без переломов, ведь часто чрезмерная ротация стопы может приводить к переломам в области сустава.

Дмитрию нужно будет тщательно сконцентрироваться на восстановлении, которое может составлять 2-3 месяца. Учитывая увиденное, можно ожидать, что игрок пропустит остаток сезона, как и Евро U-21, который состоится в июне", — отметил врач.

Напомним, киевское "Динамо" могут оставить сразу несколько именитых футболистов. Столичный гранд переживает не самое лучшее время в плане финансовой состоятельности.

"Реал" подпишет звезду "Ливерпуля": сколько обойдется трансфер.

Один из лидеров мадридского "Реала" Федерико Вальверде может остаться без футбола достаточно долго.

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет воспользоваться шансом сразиться с украинцем Александром Усиком.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB