Крыськив получил ужасную травму в матче против Львова — видео

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Фото: Google

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил серьезную травму в перенесенном матче шестого тура УПЛ против "Львова". Во время динамичного игрового момента хавбек неудачно поставил опорную ногу.

Об этом сообщает SPORT.ua

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22-летний Дмитрий Крыськив получил тяжелую травму в матче против "Львова" — он боролся за мяч с Максимом Грисьо и неудачно поставил правую ногу. После этого футболист не смог самостоятельно покинуть поле. На замену вместо него вышел Олег Очеретько.

В то же время спортивный врач "горняков" Дмитрий Бабелюк в комментарии "ТаТоТаке" заявил, что Крыськив, скорее всего, порвал связки голеностопа.

"Травма Криськива роковая. Игрок неудачно поставил правую ногу, по которой сыграл Максим Грисьо. Как итог, произошла внешняя ротация стопы, которая, скорее всего, привела к разрыву связок голеностопа.

Кажется, игроку удалось обойтись без переломов, ведь часто чрезмерная ротация стопы может приводить к переломам в области сустава.

Дмитрию нужно будет тщательно сконцентрироваться на восстановлении, которое может составлять 2-3 месяца. Учитывая увиденное, можно ожидать, что игрок пропустит остаток сезона, как и Евро U-21, который состоится в июне", — отметил врач.

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