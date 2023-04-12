Вайлдер кинув виклик Усику — як відреагував українець

Усик обіймає Джошуа після бою. Фото: Google

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче скористатися шансом битися з українцем Олександром Усиком. Американець упевнений, що такий бій матиме попит у глядачів.

Боєць на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" кинув виклик Усику, повідомляє Boxing Scene.

Читайте також:

Скасування бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відкрило перспективи для багатьох представників цього дивізіону. Не лише претенденти на титули, а й ветерани виявили бажання вийти на один ринг із британцем чи українцем.

Вайлдер під час бою. Фото: Google

Вайлдер розкритикував Ф'юрі

Одним із таких боксерів став 37-річний Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО). Колишній власник поясу за версією WBC зізнався, що був засмучений, коли дізнався про скасовання бою між Усиком і Ф'юрі.

"Я відчув себе дитиною, яку позбавили подарунка на Різдво. Здогадувався, що Ф'юрі зробить щось подібне, але сподівався, що йому вистачить мужності битися з Усиком. Я настільки розлютився, що хотів буквально розірвати Тайсона. Він позбавив величезну кількість любителів боксу першокласного видовища", — заявив Деонтей Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі в спортзалі. Фото: Google

Бій з Усиком

"Бронзовий бомбардувальник" підтвердив бажання вийти на ринг як із Ф'юрі, так і з Усиком. Він вважає імовірною організацію бою з українцем.

"З Тайсоном все ясно, а ось Усик може погодитися на бій зі мною. Це буде випробування для нас обох. Розумію, йому є що втрачати. Але він любить бокс, тож я зберігаю надію", — додав американець.

Сам Усик поки що не відреагував на заяву Вайлдера. Йому необхідно розібратися з обов'язковим захистом титулів, після чого може розглянути пропозицію Деонтея.

Нагадаємо, ми зробили добірку найкурйозніших моментів в історії футболу, яка у будь-якого читача викличе посмішку.

Молода українська футбольна арбітриня Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина залишили Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. У нього виник інший варіант продовження кар'єри.