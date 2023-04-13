Скандал у Баварії — Мане залишить клуб через дурну витівку

Нападник "Баварії" Садіо Мане. Фото: Google

Зірковий нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане влип у гучний скандал. Після матчу Ліги Чемпіонів проти "Манчестер Сіті" сенегалець влаштував розбірки зі своїм одноклубником Лероєм Сане. Словесна перепалка переросла у бійку.

Про це повідомляє Sky Deutshland.

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Що сталося

Після провального поєдинку ЛЧ проти "Манчестер Сіті" ("Баварія" поступилась "містянам" 3:0 — Ред.) Садіо Мане висловив претензії Сане щодо того, як гравець розмовлял з ним під час гри. Суперечка миттєво переросла у бійку — сенегалець вдарив німця в обличчя та розбив йому губу.

Футболісти мюнхенської "Баварії" Лерой Cане та Садіо Мане. Фото: Google

Цей вчинок може коштувати форварду місця в команді. Так, відомий журналіст видання Sky Deuthland Флоріан Плеттенберг повідомив, що "Баварія" не прийме цю ситуацію і санкції щодо футболіста будуть суворими.

"Баварія" не може прийняти цю ситуацію. Це не обмежиться штрафом. Клуб повинен демонструвати приклад.

Вони привели Тухеля, тренера, під керівництвом якого таке не повинно траплятися. Не думаю, що Мане матиме майбутнє в "Баварії" після літа", — зазначив Плеттенберг.

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