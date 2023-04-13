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"Це не обмежиться штрафом": Мане піде з "Баварії" через гучний скандал

13 квітня 2023 10:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Скандал у Баварії — Мане залишить клуб через дурну витівку
Нападник "Баварії" Садіо Мане. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Зірковий нападник мюнхенської "Баварії" Садіо Мане влип у гучний скандал. Після матчу Ліги Чемпіонів проти "Манчестер Сіті" сенегалець влаштував розбірки зі своїм одноклубником Лероєм Сане. Словесна перепалка переросла у бійку. 

Про це повідомляє Sky Deutshland.

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Що сталося 

Після провального поєдинку ЛЧ проти "Манчестер Сіті" ("Баварія" поступилась "містянам" 3:0 — Ред.) Садіо Мане висловив претензії Сане щодо того, як гравець розмовлял з ним під час гри. Суперечка миттєво переросла у бійку — сенегалець вдарив німця в обличчя та розбив йому губу. 

Сане та Мане
Футболісти мюнхенської "Баварії" Лерой Cане та Садіо Мане. Фото: Google 

Цей вчинок може коштувати форварду місця в команді. Так, відомий журналіст видання Sky Deuthland Флоріан Плеттенберг повідомив, що "Баварія" не прийме цю ситуацію і санкції щодо футболіста будуть суворими. 

"Баварія" не може прийняти цю ситуацію. Це не обмежиться штрафом. Клуб повинен демонструвати приклад.

Вони привели Тухеля, тренера, під керівництвом якого таке не повинно траплятися. Не думаю, що Мане матиме майбутнє в "Баварії" після літа", — зазначив Плеттенберг.

Нагадаємо, багаторічний форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно, схоже, знайшов собі новий клуб — у послугах бразильця зацікавлений мадридський "Реал". 

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Стало відомо, де продовжить кар'єру Андрій Ярмоленко. На капітана збірної Україну розраховує київське "Динамо", але він має іншу пропозицію.

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Один із лідерів мадридського "Реала" Федеріко Вальверде може залишитись без футболу на досить тривалий час.

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