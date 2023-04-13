Мейвезер рассказал правду о Ломаченко перед боем с Хэйни

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: Google

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Он считает, что украинец проиграет это сражение.

Слова Мейвезера публикует Fight Hype.

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Преимущества Хэйни

Джефф Мейвезер убежден, что Хэйни значительно превосходит Ломаченко в антропометрических данных. По его словам, именно это станет главным преимуществом 24-летнего американца.

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни. Фото: Google

"Я думаю, что Девин Хейни победит. Это та самая ситуация, в которой Ломаченко оказался с Теофимо Лопесом. Девин слишком большой для него, а как боксер он даже лучше Теофимо. Я не представляю, как Ломаченко может победить Хейни, потому что Девин — большой, он очень большой для этой весовой категории", — отметил Мейвезер.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни и экс-чемпион в этой категории Василий Ломаченко сойдутся в поединке 20 мая в Лас-Вегасе.

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