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"Я не представляю, как он может победить": известный тренер резко высказался о Ломаченко

13 апреля 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Мейвезер рассказал правду о Ломаченко перед боем с Хэйни
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Известный американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Он считает, что украинец проиграет это сражение.

Слова Мейвезера публикует Fight Hype

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Преимущества Хэйни

Джефф Мейвезер убежден, что Хэйни значительно превосходит Ломаченко в антропометрических данных. По его словам, именно это станет главным преимуществом 24-летнего американца.

Девин Хейни против Василия Ломаченко
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни. Фото: Google

"Я думаю, что Девин Хейни победит. Это та самая ситуация, в которой Ломаченко оказался с Теофимо Лопесом. Девин слишком большой для него, а как боксер он даже лучше Теофимо. Я не представляю, как Ломаченко может победить Хейни, потому что Девин — большой, он очень большой для этой весовой категории", — отметил Мейвезер.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни и экс-чемпион в этой категории Василий Ломаченко сойдутся в поединке 20 мая в Лас-Вегасе.

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