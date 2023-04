Костюк рассказала о борьбе против российских теннисисток

Марта Костюк на турнире. Фото: Джефф Бюрке/USA Today Sports

Марта Костюк в составе женской сборной Украины по теннису примет участие в квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии.

Теннисистка рассказала о борьбе с российскими спортсменами в интервью Sport.ua.

Читайте также:

Одна из ведущих украинских теннисисток Марта Костюк вместе с Элиной Свитолиной, Лесей Цуренко и другими партнерами по сборной пытается оказать влияние на скандальную ситуацию, которая сложилась с допуском российских игроков на турниры WTA.

Марта Костюк выиграла матч. Фото: Джефф Бюрке/USA Today Sports

Борьба украинских спортсменов

Украинские теннисистки регулярно общаются с представителями WTA, но получают стандартные и ни к чему не обязывающие ответы.

"Мы получили как всегда ответ без ответа. Не было там никаких решений. Просто: we are monitoring your situation (мы следим за вашей ситуацией. — Ред.), спасибо за ваш фидбек. То есть, по сути ничего не было.

На самом деле началось больше движения вокруг этой ситуации. То есть, люди понемногу начинают понимать, что никакого нейтралитета здесь нет, нельзя выбирать такой вариант. Потому что если выбираешь нейтралитет, то ты всегда выбираешь сторону агрессора, словно оправдываешь его", — объяснила теннисистка.

Ситуация уже меняется

Костюк привела в пример известных теннисистов, которые поддерживают борьбу Украины против участия на турнирах российских спортсменов. Марта считает, что в скором времени ситуация может измениться в лучшую сторону.

"Я видела их поддержку, также видела, что Энди Маррей высказался в поддержку украинцев. Не просто поддержал украинский народ, а сказал, что украинцы важнее русских или белорусов.

Просто я думаю, что в WTA настолько сильно запрессовали нас и нашу позицию, что другие игроки боялись что-то сказать, потому что не хотели становиться в конфликт с руководством. Ну, грубо говоря: кто хочет конфликтовать с руководством без причин? Никто, вот и все. Думаю и надеюсь, что сейчас ситуация примет другое направление", — рассказала Марта Костюк.

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года.

Бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко заметили в компании скандально известной итальянки, которая организовывала оргии для Берлускони.

Известный американский тренер Мейвезер поделился мнениями о предстоящем поединке между Ломаченко и Хейни.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году.

Наставник "Севильи" Мендилибар объяснил, как его команде удалось посрамить "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в Лиге Европы.