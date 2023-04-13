Свитолина удивила результатом в Кьяссо — детали матча с Игнатиком

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Google

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела второе поражение после возвращения на корт. В матче второго раунда ITF60 в швейцарском Кяссо уроженка Одессы уступила Александре Игнатик из Румынии.

Об этом сообщает suspilne.media

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Детали поединка

К сожалению, Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Кьяссо. В 1/8 финала украинка потерпела поражение от 217 ракетки мира.

Первый сет Свитолина провела достаточно убедительно. Впрочем, дальше инициативу перехватила Игнатик — по ходу второй партии румынка вела 4:1 и в итоге "закрыла" сет.

Элина Свитолина во время одного из поединков. Фото: Google

В начале решающего, третьего сета Свитолина уступила свою подачу, а затем не реализовала шесть брейпойнтов подряд. При счете 5:3 Элина получила матчбол, однако проиграла гейм, как, впрочем, и концовку матча.

Таким образом, Свитолина довольно неожиданно вылетает из турнира в Швейцарии. Интересно, что следующей соперницей украинки могла быть Мирра Андреева из России. Впрочем, судьба решила по-другому.

Свитолина также должна сыграть на престижном турнире WTA в Риме, который пройдет с 9 по 20 мая.

ITF 60. Кьяссо (Швейцария). Второй раунд

Александра Игнатик (Румыния) — Элина Свитолина (Украина, WC) — 2:1 (1:6, 6:2, 7:5).

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