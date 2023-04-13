Світоліна здивувала результатом у К'яссо — деталі матчу з Ігнатик

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Google

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала другої поразки після повернення на корт. У матчі другого раунду ITF60 у швейцарському К'яссо уродженка Одеси поступилась Александрі Ігнатик з Румунії.

Про це повідомляє suspilne.media

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Деталі поєдинку

На жаль, Еліна Світоліна не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у К'яссо. В 1/8 фіналу українка зазнала поразки від 217 ракетки світу.

Перший сет Світоліна провела доволі переконливо. Втім, далі ініціативу перехопила Ігнатик — по ходу другої партії румунка вела 4:1 і в підсумку "закрила" сет.

Еліна Світоліна під час одного з поєдинків. Фото: Google

На початку вирішального, третього сету Світоліна поступилась власною подачею, а потім не реалізувала шість брейпойнтів поспіль. За рахунку 5:3 Еліна отримала матчбол, однак програла гейм, як, зрештою, і кінцівку матчу.

Отже, Світоліна досить несподівано вилітає з турніру у Швейцарії. Цікаво, що наступною.суперницею українки могла бути Мірра Андрєєва з Росії. Втім, доля вирішила інакше.

Світоліна також має зіграти на престижному турнірі WTA у Римі, який пройде з 9 по 20 травня.

ITF 60. К'яссо (Швейцарія). Другий раунд

Александра Ігнатик (Румунія) — Еліна Світоліна (Україна, WC) — 2:1 (1:6, 6:2, 7:5).

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