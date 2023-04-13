Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Світоліна здивувала результатом у К'яссо: деталі матчу з Ігнатик arrow

Світоліна здивувала результатом у К'яссо: деталі матчу з Ігнатик

13 квітня 2023 19:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна здивувала результатом у К'яссо — деталі матчу з Ігнатик
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала другої поразки після повернення на корт. У матчі другого раунду ITF60 у швейцарському К'яссо уродженка Одеси поступилась Александрі Ігнатик з Румунії. 

Про це повідомляє suspilne.media

Читайте також:

Деталі поєдинку 

На жаль, Еліна Світоліна не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у К'яссо. В 1/8 фіналу українка зазнала поразки від 217 ракетки світу. 

Перший сет Світоліна провела доволі переконливо. Втім, далі ініціативу перехопила Ігнатик — по ходу другої партії румунка вела 4:1 і в підсумку "закрила" сет. 

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна під час одного з поєдинків. Фото: Google 

На початку вирішального, третього сету Світоліна поступилась власною подачею, а потім не реалізувала шість брейпойнтів поспіль. За рахунку 5:3 Еліна отримала матчбол, однак програла гейм, як, зрештою, і кінцівку матчу. 

Отже, Світоліна досить несподівано вилітає з турніру у Швейцарії. Цікаво, що наступною.суперницею українки могла бути Мірра Андрєєва з Росії. Втім, доля вирішила інакше. 

Світоліна також має зіграти на престижному турнірі WTA у Римі, який пройде з 9 по 20 травня.  

ITF 60. К'яссо (Швейцарія). Другий раунд 

Александра Ігнатик (Румунія) — Еліна Світоліна (Україна, WC) — 2:1 (1:6, 6:2, 7:5).

Нагадаємо, Андрія Шевченка помітили у компанії скандальної помічниці Берлусконі. 

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року. Незабаром після цього Усик та його дружина опублікували прощальне фото з аеропорту.

У "Баварії" стався скандал за участю Садіо Мане, який тепер, напевно, залишить німецьку команду.

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе розповів, у якій команді виграє Лігу чемпіонів.

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB