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Лідером "Динамо" цікавиться регулярний учасник єврокубків: про кого йдеться

13 квітня 2023 18:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Караваєвим з Динамо цікавиться регулярний учасник єврокубків
Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Один із лідерів київського "Динамо" Олександр Караваєв може змінити команду, адже контракт гравця з "біло-синіми" закінчується влітку цього року. За ситуацією навколо правого латераля збірної України уважно слідкує тираспольський "Шериф". 

Про це повідомляє romaniajournal.

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Майбутнє Караваєва 

За інформацією видання, тираспольський "Шериф" поклав око на Олександра Караваєва. Керівництво молдовського клубу нібито має намір запропонувати українцю трирічний контракт. Влітку захисник може залишити "Динамо" на правах вільного агента. 

Караваєв
Захисник "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв. Фото: Google

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що кияни можуть запропонувати Караваєву нову угоду. Наразі це питання "зависло у повітрі". Також відомо про інтерес до персони Олександра з боку двох клубів УПЛ та декількох європейських команд.

У поточному сезоні Олександр Караваєв зіграв у футболці "Динамо" 26 матчів, в яких забив два голи та віддав один асист. 

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