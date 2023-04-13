Караваевым из Динамо интересуется регулярный участник еврокубков

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев. Фото: Google

Один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года. За ситуацией вокруг правого латераля сборной Украины внимательно следит тираспольский "Шериф".

Об этом сообщает romaniajournal.

Читайте также:

Будущее Караваева

По информации издания, тираспольский "Шериф" положил глаз на Александра Караваева. Руководство молдовского клуба якобы намерено предложить украинцу трехлетний контракт. Летом защитник может покинуть "Динамо" на правах свободного агента.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев. Фото: Google

Ранее в СМИ появилась информация, что киевляне могут предложить новое соглашение Караваеву. Пока этот вопрос "завис в воздухе". Также известно об интересе к персоне Александра со стороны двух клубов УПЛ и нескольких европейских команд.

В текущем сезоне Александр Караваев сыграл в футболке "Динамо" 26 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, Андрей Шевченко был замечен в компании скандальной помощницы Берлускони.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта.

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане , который теперь наверняка покинет немецкую команду.

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, в какой команде выиграет Лигу чемпионов.