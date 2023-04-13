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Лидером "Динамо" интересуется регулярный участник еврокубков: о ком идет речь

13 апреля 2023 18:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Караваевым из Динамо интересуется регулярный участник еврокубков
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года. За ситуацией вокруг правого латераля сборной Украины внимательно следит тираспольский "Шериф".

Об этом сообщает romaniajournal.

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По информации издания, тираспольский "Шериф" положил глаз на Александра Караваева. Руководство молдовского клуба якобы намерено предложить украинцу трехлетний контракт. Летом защитник может покинуть "Динамо" на правах свободного агента.

Караваев
Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев. Фото: Google

Ранее в СМИ появилась информация, что киевляне могут предложить новое соглашение Караваеву. Пока этот вопрос "завис в воздухе". Также известно об интересе к персоне Александра со стороны двух клубов УПЛ и нескольких европейских команд.

В текущем сезоне Александр Караваев сыграл в футболке "Динамо" 26 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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