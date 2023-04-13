Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Гаряча ніч в НХЛ: стали відомі всі учасники плей-оф чемпіонату arrow

Гаряча ніч в НХЛ: стали відомі всі учасники плей-оф чемпіонату

13 квітня 2023 12:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Гаряча ніч в НХЛ — стали відомі всі учасники плей-оф чемпіонату
Хокеїсти "Нью-Йорк Айлендерс" святкують чергову перемогу. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У ніч з 12 на 13 квітня за океаном визначились всі учасники плей-оф Національної хокейної ліги. "Нью-Йорк Айлендерс" останніми вибороли путівку у пост-регулярний чемпіонат. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Когорта найкращих 

"Нью-Йорк Айлендерс" здобули вирішальну перемогу над "Монреалем" з рахунком 4:2. Після цього матчу "Пітсбург", який розташовується на дев'ятому місці в таблиці, вже не зможе наздогнати "острів'ян". 

Варто відзначити також перемогу "Далласа" над "Сент-Луїсом" — 2:5, а "Кагларі" над "Сан-Хосе" — 3:1. 

Тож наразі відомі всі учасники плей-оф регулярного чемпіонату НХЛ. 

На Сході у плей-оф вийшли: "Бостон", "Кароліна", "Нью-Джерсі", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бей", "Флорида" і "Нью-Йорк Айлендерс"

На Заході учасниками пост-чемпіонату стали: "Вегас", "Едмонтон", "Даллас", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Міннесота", "Сієтл" та "Вінніпег".

Нагадаємо, Садіо Мане може піти з "Баварії" через гучний скандал. 

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав клуб, з яким переможе в Лізі Чемпіонів. 

Стало відомо, де продовжить кар'єру Андрій Ярмоленко. На капітана збірної Україну розраховує київське "Динамо", але він має іншу пропозицію.

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB