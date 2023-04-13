Гаряча ніч в НХЛ — стали відомі всі учасники плей-оф чемпіонату

Хокеїсти "Нью-Йорк Айлендерс" святкують чергову перемогу. Фото: Google

У ніч з 12 на 13 квітня за океаном визначились всі учасники плей-оф Національної хокейної ліги. "Нью-Йорк Айлендерс" останніми вибороли путівку у пост-регулярний чемпіонат.

Про це повідомляє Sport.ua.

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"Нью-Йорк Айлендерс" здобули вирішальну перемогу над "Монреалем" з рахунком 4:2. Після цього матчу "Пітсбург", який розташовується на дев'ятому місці в таблиці, вже не зможе наздогнати "острів'ян".

Варто відзначити також перемогу "Далласа" над "Сент-Луїсом" — 2:5, а "Кагларі" над "Сан-Хосе" — 3:1.

Тож наразі відомі всі учасники плей-оф регулярного чемпіонату НХЛ.

На Сході у плей-оф вийшли: "Бостон", "Кароліна", "Нью-Джерсі", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бей", "Флорида" і "Нью-Йорк Айлендерс"

На Заході учасниками пост-чемпіонату стали: "Вегас", "Едмонтон", "Даллас", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Міннесота", "Сієтл" та "Вінніпег".

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