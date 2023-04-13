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Жаркая ночь в НХЛ: стали известны все участники плей-офф чемпионата

13 апреля 2023 12:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Жаркая ночь в НХЛ — стали известны все участники плей-офф чемпионата
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" празднуют очередную победу. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

В ночь с 12 на 13 апреля за океаном определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Айлендерс" последними завоевали путевку в пост-регулярный чемпионат.

Об этом сообщает Sport.ua.

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"Нью-Йорк Айлендерс" одержали решающую победу над "Монреалем" со счетом 4:2. После этого матча "Питтсбург", который располагается на девятом месте в таблице, уже не сможет догнать "островитян".

Следует отметить также победу "Далласа" над "Сент-Луисом" — 2:5, а "Каглари" над "Сан-Хосе" — 3:1.

Таким образом, на данный момент известны все участники плей-офф регулярного чемпионата НХЛ.

На Востоке в плей-офф вышли: "Бостон", "Каролина", "Нью-Джерси", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй", "Флорида" и "Нью-Йорк Айлендерс"

На Западе участниками пост-чемпионата стали: "Вегас", "Эдмонтон", "Даллас", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесота", "Сиэтл" и "Виннипег".

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