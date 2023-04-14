Мендилибар рассказал, как "Севилья" смогла завоевать ничью на поле "Ман Юнайтед"

Хосе Луис Мендилибар на тренировке "Севильи". Фото: Google

Главный тренер испанской "Севильи" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с английским "Манчестер Юнайтед" (2:2) на "Олд Траффорд". Гости уступали соперника в два мяча, но отыгрались незадолго до финального свистка.

Перед матчем эксперты были уверенны в легкой победе "красных дьяволов", напоминает Marca.

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Причина успеха "Севильи"

"Красные дьяволы" были близки к тому, чтобы обыграть третью испанскую команду в Лиге Европы подряд. Однако в конце встречи "Севилья" вынудила соперника дважды забить в свои ворота.

"Если бы я сказал в перерыве, что "Севилья" отыграется после двух пропущенных мячей, на меня бы посмотрели, как на сумасшедшего. Но во втором тайме мы играли лучше, чем соперник.

Я сказал ребятам, что даже один забитый мяч вернет нам шансы на выход в полуфинал. Они перевыполнили задачу. Мы заставили соперника ошибаться и добились результата", — заявил тренер испанской команды.

Шансы на выход в полуфинал Лиги Европы

Хосе Луис Мендилибар провел во главе "Севильи" первый еврокубковый матч. Его назначили на эту должность недавно, и при этом специалисте "нервионцы" еще не проигрывали.

"Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами. Очень важно сохранить веру в собственные силы накануне ответного поединка", — добавил Мендилибар.

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