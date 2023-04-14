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Мендилибар рассказал, как "Севилья" смогла завоевать ничью на поле "Ман Юнайтед"

14 апреля 2023 07:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мендилибар рассказал, как Севилья смогла завоевать ничью на поле Ман Юнайтед
Хосе Луис Мендилибар на тренировке "Севильи". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Севильи" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с английским "Манчестер Юнайтед" (2:2) на "Олд Траффорд". Гости уступали соперника в два мяча, но отыгрались незадолго до финального свистка. 

Перед матчем эксперты были уверенны в легкой победе "красных дьяволов", напоминает Marca

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"Севилья" проводит один из худших сезонов за последнее время. С командой работает уже третий тренер. Но это не помешало ей увезти ничью из Манчестера. 

Манчестер Юнайтед — Севилья
Игроки "Севильи" празднуют забитый гол. Фото: Google

Причина успеха "Севильи"

"Красные дьяволы" были близки к тому, чтобы обыграть третью испанскую команду в Лиге Европы подряд. Однако в конце встречи "Севилья" вынудила соперника дважды забить в свои ворота. 

"Если бы я сказал в перерыве, что "Севилья" отыграется после двух пропущенных мячей, на меня бы посмотрели, как на сумасшедшего. Но во втором тайме мы играли лучше, чем соперник. 

Я сказал ребятам, что даже один забитый мяч вернет нам шансы на выход в полуфинал. Они перевыполнили задачу. Мы заставили соперника ошибаться и добились результата", — заявил тренер испанской команды. 

Шансы на выход в полуфинал Лиги Европы

Хосе Луис Мендилибар провел во главе "Севильи" первый еврокубковый матч. Его назначили на эту должность недавно, и при этом специалисте "нервионцы" еще не проигрывали. 

"Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами. Очень важно сохранить веру в собственные силы накануне ответного поединка", — добавил Мендилибар. 

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года.

Известный американский тренер Мейвезер поделился мнениями о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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