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Менділібар розповів, як "Севілья" змогла завоювати нічию на полі "Ман Юнайтед"

14 квітня 2023 07:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Менділібар розповів, як Севілья змогла завоювати нічию на полі Ман Юнайтед
Хосе Луїс Менділібар на тренуванні "Севільї". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер іспанської "Севільї" Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічию з англійським "Манчестер Юнайтед" (2:2) на "Олд Траффорд". Гості поступалися супернику у два м'ячі, але відігралися незадовго до фінального свистка.

Перед матчем експерти були впевнені у легкій перемозі "червоних дияволів", нагадує Marca.

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"Севілья" проводить один із найгірших сезонів останнім часом. З командою працює вже третій тренер. Але це не завадило їй забрати нічию з Манчестера.

Манчестер Юнайтед - Севілья
Гравці "Севільї" святкують забитий гол. Фото: Google

Причина успіху "Севільї"

"Червоні дияволи" були близькими до того, щоб обіграти третю іспанську команду в Лізі Європи поспіль. Однак наприкінці зустрічі "Севілья" змусили суперника двічі забити у свої ворота.

"Якби я сказав у перерві, що "Севілья" відіграється після двох пропущених м'ячів, на мене б подивилися, як на божевільного. Але у другому таймі ми грали краще за суперника.

Я сказав хлопцям, що навіть один забитий м'яч поверне нам шанси на вихід у півфінал. Вони перевиконали завдання. Ми змусили суперника помилятися і досягли результату", — заявив тренер іспанської команди.

Шанси на вихід до півфіналу Ліги Європи

Хосе Луїс Менділібар провів на чолі "Севільї" перший єврокубковий матч. Його призначили на цю посаду нещодавно і при цьому спеціалісти "нервіонці" ще не програвали.

"Ми зіграли досить добре і скористалися своїми шансами. Дуже важливо зберегти віру у власні сили напередодні поєдинку у відповідь", — додав Менділібар.

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