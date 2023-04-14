Менділібар розповів, як "Севілья" змогла завоювати нічию на полі "Ман Юнайтед"

Хосе Луїс Менділібар на тренуванні "Севільї". Фото: Google

Головний тренер іспанської "Севільї" Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічию з англійським "Манчестер Юнайтед" (2:2) на "Олд Траффорд". Гості поступалися супернику у два м'ячі, але відігралися незадовго до фінального свистка.

Перед матчем експерти були впевнені у легкій перемозі "червоних дияволів", нагадує Marca.

Читайте також:

"Севілья" проводить один із найгірших сезонів останнім часом. З командою працює вже третій тренер. Але це не завадило їй забрати нічию з Манчестера.

Гравці "Севільї" святкують забитий гол. Фото: Google

Причина успіху "Севільї"

"Червоні дияволи" були близькими до того, щоб обіграти третю іспанську команду в Лізі Європи поспіль. Однак наприкінці зустрічі "Севілья" змусили суперника двічі забити у свої ворота.

"Якби я сказав у перерві, що "Севілья" відіграється після двох пропущених м'ячів, на мене б подивилися, як на божевільного. Але у другому таймі ми грали краще за суперника.

Я сказав хлопцям, що навіть один забитий м'яч поверне нам шанси на вихід у півфінал. Вони перевиконали завдання. Ми змусили суперника помилятися і досягли результату", — заявив тренер іспанської команди.

Шанси на вихід до півфіналу Ліги Європи

Хосе Луїс Менділібар провів на чолі "Севільї" перший єврокубковий матч. Його призначили на цю посаду нещодавно і при цьому спеціалісти "нервіонці" ще не програвали.

"Ми зіграли досить добре і скористалися своїми шансами. Дуже важливо зберегти віру у власні сили напередодні поєдинку у відповідь", — додав Менділібар.

Нагадаємо, один із лідерів київського "Динамо" Олександр Караваєв може змінити команду, адже контракт гравця з "біло-синіми" закінчується влітку цього року.

Відомий американський тренер Мейвезер поділився думками про майбутній поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні.

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року.

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе розповів, у якій команді виграє Лігу чемпіонів.