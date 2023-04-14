Тен Хаг о причинах утраченной победы над Севильей

Тренер МЮ хочет забыть эту игру. Фото:Twitter/ManUtd

Неудачные замены и автоголы в результате утраченного контроля. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" попытался оправдаться после нелестного результата в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против испанской "Севильи".

Наставник считает, что нужно было решать судьбу матча еще раньше, рассказал он в разговоре с BT Sport.

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"У нас была игра в руках. Мы выигрывали со счетом 2:0 и должны были забить 3-4 гола – результат был почти в кармане. Неудачные моменты с травмами, мы должны были сделать несколько замен, потом мы потеряли контроль. Мы пропустили два автогол, это неудача, но мы должны с этим справиться. Мы должны учиться и должны забыть эту игру, все решится на следующей неделе", — заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хег.

ℹ️ Erik's update on injuries piced up by two of our centre-backs on Thursday. #MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 14, 2023

Марсель Забитцер, полузащитник "Манчестер Юнайтед", в разговоре с BT Sport добавил, что это была игра с американскими горками.

"Мы должны были завершить ее, и в конце ничья, и это не то, чего мы хотели. У нас были шансы. Мы контролировали игру, но, к сожалению, мы забили легкие голы. Мы не можем пропускать такие голы, и сейчас мы очень разочарованы", – поделился игрок

"Олд Траффорд" увидел нелестную концовку своих любимцев, которые забили дважды в свои ворота и еще и заканчивали в меньшинстве из-за травмы Мартинеса и отсутствия замен. Но все начиналось хорошо. На 14-й минуте пас Фернандеша на Забитцера завершился забитым мячом от австрийца. Спустя 7 минут Марсель забил второй мяч, когда его открывание из глубины заметил Марсьяль.

Когда Тен Хаг использовал все замены и опрометчиво сжег последний слот незадолго до травмы центрального защитника Лиссандро Мартинеса, Навас прострелил с правого фланга штрафной, а Маласия случайно подрезал мяч в собственные ворота на 84-й минуте. Напоследок Эн-Несири обеспечил досадный автогол для Магвайра.

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