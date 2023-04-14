Тен Хаг про причини втраченої перемоги над Севільєю

Тренер МЮ хоче забути цю гру. Фото:Twitter/ManUtd

Невдалі заміни та автоголи внаслідок втраченого контролю. Головний тренер "Манчестер Юнайтед" спробував виправдатись після невтішного результату у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти іспанської "Севільї".

Наставник вважає, що потрібно було вирішувати долю матчу ще раніше, розповів він у розмові з BT Sport

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"У нас була гра в руках. Ми вигравали з рахунком 2:0 і повинні були забити три-чотири голи – результат був майже в кишені. Невдалі моменти з травмами, ми повинні були зробити кілька замін, потім ми втратили контроль. Ми пропустили два автоголи, це невдача, але ми повинні з цим впоратися. Ми повинні вчитися і повинні забути цю гру, все вирішиться наступного тижня", – заявив головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хег.

ℹ️ Erik's update on the injuries picked up by two of our centre-backs on Thursday.#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 14, 2023

Марсель Забітцер, півзахисник "Манчестер Юнайтед", у розмові з BT Sport додав, що це була гра з американськими гірками.

"Ми повинні були завершити її, і в кінці нічия, і це не те, чого ми хотіли. У нас були шанси. Ми контролювали гру, але, на жаль, ми забили легкі голи. Ми не можемо пропускати такі голи, і зараз ми дуже розчаровані", – поділився гравець

"Олд Траффорд" побачив невтішну кінцівку своїх улюбленців, які забили двічі у свої ворота та ще й закінчували в меншості через травму Мартінеса та відсутність замін. Але починалось все добре. На 14 хвилині пас Фернандеша на Забітцера завершився забитим м’ячем від австрійця. Через 7 хвилин Марсель забив другий м’яч, коли його відкривання з глибини помітив Марсьяль.

Коли Тен Хаг використав усі заміни та необачно спалив останній слот незадовго до травми центрального захисника Ліссандро Мартінеса, Навас прострілив із правого флангу штрафного, а Маласія випадково підрізав м’яч у власні ворота на 84-й хвилині. Наостанок Ен-Несірі забезпечив прикрий автогол для Магвайра.

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