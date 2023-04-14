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Результат був майже в кишені: Тен Хаг про причини втраченої перемоги над "Севільєю"

14 квітня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тен Хаг про причини втраченої перемоги над Севільєю
Тренер МЮ хоче забути цю гру. Фото:Twitter/ManUtd
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Невдалі заміни та автоголи внаслідок втраченого контролю. Головний тренер "Манчестер Юнайтед" спробував виправдатись після невтішного результату у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти іспанської "Севільї".

Наставник вважає, що потрібно було вирішувати долю матчу ще раніше, розповів він у розмові з BT Sport 

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"У нас була гра в руках. Ми вигравали з рахунком 2:0 і повинні були забити три-чотири голи – результат був майже в кишені. Невдалі моменти з травмами, ми повинні були зробити кілька замін, потім ми втратили контроль. Ми пропустили два автоголи, це невдача, але ми повинні з цим впоратися. Ми повинні вчитися і повинні забути цю гру, все вирішиться наступного тижня", – заявив  головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хег.

 

Марсель Забітцер, півзахисник "Манчестер Юнайтед", у розмові з BT Sport додав, що це була гра з американськими гірками. 

"Ми повинні були завершити її, і в кінці нічия, і це не те, чого ми хотіли. У нас були шанси. Ми контролювали гру, але, на жаль, ми забили легкі голи. Ми не можемо пропускати такі голи, і зараз ми дуже розчаровані", – поділився гравець

"Олд Траффорд" побачив невтішну кінцівку своїх улюбленців, які забили двічі у свої ворота та ще й закінчували в меншості через травму Мартінеса та відсутність замін. Але починалось все добре. На 14 хвилині пас Фернандеша на Забітцера завершився забитим м’ячем від австрійця. Через 7 хвилин Марсель забив другий м’яч, коли його відкривання з глибини помітив Марсьяль. 

Коли Тен Хаг використав усі заміни та необачно спалив останній слот незадовго до травми центрального захисника Ліссандро Мартінеса, Навас прострілив із правого флангу штрафного, а Маласія випадково підрізав м’яч у власні ворота на 84-й хвилині. Наостанок  Ен-Несірі забезпечив прикрий автогол для Магвайра.

Один із лідерів київського "Динамо" Олександр Караваєв може змінити команду, адже контракт гравця з "біло-синіми" закінчується влітку цього року.

Відомий американський тренер Джефф Мейвезер поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. 

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче скористатися шансом битися з українцем Олександром Усиком

 

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