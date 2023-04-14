Результаты четвертьфиналов Лиги Европы

МЮ завершал в меньшинстве и забил 2 автогол. Фото: Twitter/ManUtd

В рамках первых четвертьфинальных поединков Лиги Европы обидчик донецкого "Шахтера", нидерландский "Фейеноорд" принимали итальянскую "Рому", МЮ потерял победу в концовке с драматической развязкой против "Севильи", "Байер" на своем поле сыграл вничью с ”Юнионом", а “Ювентус” минимально обыграл “Спортинг” из Лиссабона.

Подробности четвертьфинальных встреч в материале Новини.LIVE

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"Фейеноорд" и "Рома" в прошлом сезоне разыгрывали между собой главный трофей Лиги конференций, поэтому хозяева имели возможность взять реванш за болезненное минимальное поражение от коллектива Жозе Моуринью.

Выходить вперед с пенальти могла Рома. Виффер неудачно подставил руку под передачу соперника перед собственным вратарским, однако Лоренцо Пеллегрини попал в штангу. А единственный гол голландцы забили, когда Идрисси с левого фланга штрафной решил прострелить во второй темп на Виффера, который с полкруга перед штрафным пробил под левую стойку.

"Фейеноорд" - "Рома" – 1:0 (0:0)

Гол: Виффер, 54

На 43-й минуте Лоренцо Пеллегрини не забил пенальти.

"Олд Траффорд" увидел нелестную концовку своих любимцев, которые забили дважды в свои ворота и еще и заканчивали в меньшинстве из-за травмы Мартинеса и отсутствия замен. Но все начиналось хорошо. На 14-й минуте пас Фернандеша на Забитцера завершился забитым мячом от австрийца. Спустя 7 минут Марсель забил второй мяч, когда его открывание из глубины заметил Марсьяль.

Когда Тэн Хаг использовал все замены и опрометчиво сжег последний слот незадолго до травмы центрального защитника Лиссандро Мартинеса, Навас прострелил с правого фланга штрафной, а Маласия случайно подрезал мяч в собственные ворота на 84-й минуте. Напоследок Эн-Несири обеспечил досадный автогол для Магвайра.

"Манчестер Юнайтед" - "Севилья" – 2:2 (2:0)

Голы: Забитцер, 14, 21 - Маласия, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

"Байер" дома пропустил в начале второй половины игры от Бонифейса. Леверкузенцы долгое время пытался восстановить паритет и добились своего на 83-й минуте. Флориан Вирц отличился голом из передачи Азмуна, появившегося на поле на смену.

"Байер" - "Юнион" – 1:1 (0:0)

Голы: Вирц, 83 - Бонифейс, 51

"Ювентус" с некоторым трудом сдерживал лиссабонский "Спортинг", имевший определенное преимущество в первой половине игры. Впрочем, "Старая сеньора" выдержала атаки противника и отличилась забитым голом во втором тайме – забил Гатти.

"Ювентус" – "Спортинг" – 1:0 (0:0)

Гол: Гатти, 73

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