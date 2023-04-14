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Мінімальні успіхи "Ювентуса" та "Феєнорда", камбек "Севільї" в Манчестері

14 квітня 2023 06:15
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Результати чвертьфіналів Ліги Європи
МЮ завершував в меншості та забив 2 автоголи. Фото: Twitter/ManUtd
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В рамках перших чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи кривдник донецького “Шахтаря”, нідерландський “Феєнорд” приймали італійську “Рому”, МЮ втратив перемогу в кінцівці з драматичною розв'язкою проти “Севільї”, “Баєр” на своєму полі зіграв внічию зі бельгійським “Юніоном”, а “Ювентус” мінімально переграв “Спортинг” з Лісабона. 

Подробиці чвертьфінальних зустрічей в матеріалі Новини.LIVE.

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"Феєнорд" та "Рома" минулого сезону розігрували поміж собою головний трофей Ліги конференцій, тож господарі мали можливість взяти реванш за болючу мінімальну поразку від колективу Жозе Моурінью.

Виходити вперед з пенальті могла “Рома”. Віффер невдало підставив руку під передачу суперника перед власним воротарським, однак Лоренцо Пеллегріні поцілив у стійку. А єдиний гол голландці забили, коли Ідріссі з лівого флангу штрафного вирішив прострілити в другий темп на Віффера, який із пів кола перед штрафним пробив під ліву стійку. 

“Феєнорд" — "Рома" – 1:0 (0:0)
Гол: Віффер, 54

На 43-й хвилині Лоренцо Пеллегріні не забив пенальті.

"Олд Траффорд" побачив невтішну кінцівку своїх улюбленців, які забили двічі у свої ворота та ще й закінчували в меншості через травму Мартінеса та відсутність замін. Але починалось все добре. На 14 хвилині пас Фернандеша на Забітцера завершився забитим м’ячем від австрійця. Через 7 хвилин Марсель забив другий м’яч, коли його відкривання з глибини помітив Марсьяль. 

Коли Тен Хаг використав усі заміни та необачно спалив останній слот незадовго до травми центрального захисника Ліссандро Мартінеса, Навас прострілив із правого флангу штрафного, а Маласія випадково підрізав м’яч у власні ворота на 84-й хвилині. Наостанок  Ен-Несірі забезпечив прикрий автогол для Магвайра.

"Манчестер Юнайтед" — "Севілья" – 2:2 (2:0)

Голи: Забітцер, 14, 21 — Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2 (авт.)

"Баєр" вдома пропустив на початку другої половини гри від Боніфейса. Леверкузенці довгий час намагався відновити паритет та досягли свого на 83-й хвилині. Флоріан Вірц відзначився голом з передачі Азмуна, що з'явився на полі на заміну.

"Баєр" — "Юніон" – 1:1 (0:0)
Голи: Вірц, 83 — Боніфейс, 51

"Ювентус" з деякими труднощами стримував лісабонський "Спортинг", який мав певну перевагу в першій половині гри. Втім, "Стара сеньора" витримала атаки супротивника та відзначилась забитим голом в другому таймі — забив Гатті.

"Ювентус" - "Спортінг" – 1:0 (0:0)
Гол: Гатті, 73

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