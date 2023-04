Костюк розповіла про боротьбу проти російських тенісисток

Марта Костюк на турнірі. Фото: Джефф Бюрке/USA Today Sports

Марта Костюк у складі жіночої збірної України з тенісу візьме участь у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії.

Тенісистка розповіла про боротьбу з російськими спортсменами в інтерв'ю Sport.ua.

Одна з провідних українських тенісисток Марта Костюк разом з Еліною Світоліною, Лесею Цуренко та іншими партнерами зі збірної намагається вплинути на скандальну ситуацію, що склалася з допуском російських гравців на турніри WTA.

Марта Костюк виграла матч. Фото: Джефф Бюрке/USA Today Sports

Боротьба українських спортсменів

Українські тенісистки регулярно спілкуються з представниками WTA, але отримують стандартні відповіді, які ні до чого не зобов'язують.

"Ми отримали як завжди відповідь без відповіді. Не було там жодних рішень. Просто: we are monitoring your situation (ми стежимо за вашою ситуацією. — Ред.), дякую за ваш фідбек. Тобто насправді нічого не було.

Почалося більше руху довкола цієї ситуації. Тобто люди потроху починають розуміти, що ніякого нейтралітету тут немає, не можна вибирати такий варіант. Тому що якщо вибираєш нейтралітет, то ти завжди вибираєш бік агресора, ніби виправдовуєш його", — пояснила тенісистка.

Ситуація змінюється

Костюк навела приклад відомих тенісистів, які підтримують боротьбу України проти участі на турнірах російських спортсменів. Марта вважає, що незабаром ситуація може змінитися на краще.

"Я бачила їхню підтримку, також бачила, що Енді Маррей висловився на підтримку українців. Не просто підтримав український народ, а сказав, що українці важливіші за російських чи білорусів.

Просто я думаю, що у WTA настільки сильно запресували нас і нашу позицію, що інші гравці боялися щось сказати, бо не хотіли ставати в конфлікт із керівництвом. Ну, брутально кажучи: хто хоче конфліктувати з керівництвом без причин? Ніхто, от і все. Думаю і сподіваюся, що зараз ситуація прийме інший напрям", — розповіла Марта Костюк.

