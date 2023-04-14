Форвард Динамо показав свою кохану — спортсмен закрутив роман із найкрасивішою дівчиною України

Владислав Супряга з дівчиною. Фото: Instagram

Відомий футболіст столичного "Динамо" Владислав Супряга перестав ховати ім'я своєї нової обраниці. Їй виявилася відома українська модель.

У Супряги роман із красунею Мариною Литвин, повідомляють Новини.LIVE.

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Владислав Супряга давно не радував уболівальників здобутками на футбольному полі. Однак він нагадав про себе в інший спосіб. У мережі з'явилися фотографії нової дівчини форварда "Динамо".

Марина Литвин, нова дівчина Супряги. Фото: Instagram

Чим відома дівчина Супряги?

Це Марина Литвин, дівчина із тимчасово окупованого міста Пологи Запорізької області. Останні роки вона мешкає у столиці. Литвин відома участю у престижному конкурсі "Міс Україна". Також вона була переможницею у номінації "Міс Земля Україна".

Супряга та Литвин. Фото: Instagram

Марині 22 роки, за освітою, вона є маркетологом, але найбільших успіхів Литвин досягла у модельному бізнесі. Дівчина представляє ювелірний бренд та мріє запустити власну лінію одягу.

Марина Литвин, нова дівчина Подружки. Фото: Instagram

Владислав Супряга найбільших успіхів у спорті досяг ще у юному віці. Він став чемпіоном світу з футболу (U20) у складі збірної України. У "Динамо" 23-річний форвард через травми давно "випав" з основного складу. Він був в оренді в італійській команді "Сампдорія", але й там не зумів виявити себе.

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