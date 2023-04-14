Гвардиола снова сливает балласт в Барселону — игрок Ман Сити едет в Каталонию

Илкай Гюндоган благодарит болельщиков "Ман Сити". Фото: REUTERS/Jason Cairnduff

Немецкий полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган близок к заключению официального контракта с каталонской "Барселоной".

Агент футболиста уже обсудил с руководством "сине-гранатовых" условия соглашения, сообщает Marca.

Читайте также:

Летом 2023 года заканчивается срок действия контракта 32-летнего Илкая Гюндогана с "Манчестер Сити". Футболист не хочет продлевать соглашение и мечтает попробовать добиться успеха в другом чемпионате.

Почему Илкай выбрал "Барселону"?

Гюндоган неоднократно признавался в том, что симпатизирует "Барселоне". Его жена тоже хочет, чтобы полузащитник перебрался в Каталонию. Переговоры с представителями "сине-гранатовых" начались еще несколько месяцев назад.

А сейчас "Барселона" уже согласовала условия личного контракта с полузащитником "Манчестер Сити". Из-за финансового фейр-плей у каталонцев могут возникнуть проблемы с регистрацией контракта Илкая Гюндогана, поэтому говорить о переходе как о свершившемся факте пока что рано. Такая же ситуация и с защитником "Атлетика" Бильбао Иньиго Мартинесом.

Хосеп Гвардиола благодарит болельщиков. Фото: Adam Davy/PA

Гюндоган является одним из лидеров и капитаном "Ман Сити". Однако игроки "горожан", которые переходили в "Барселону" в последние годы, не сумели проявить себя на "Камп Ноу". Речь идет о Серхио Агуэро, Эрике Гарсии и Ферране Торресе.

Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

Бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко заметили в компании скандально известной итальянки, которая организовывала оргии для Берлускони.

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на Евро-2024. Украинские клубы могут быть исключены из еврокубков.

Один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года.

Известный американский тренер Мейвезер поделился мнениями о предстоящем поединке между Ломаченко и Хейни.