Гвардиола снова "сливает" балласт в "Барселону": игрок "Ман Сити" едет в Каталонию
Немецкий полузащитник английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган близок к заключению официального контракта с каталонской "Барселоной".
Агент футболиста уже обсудил с руководством "сине-гранатовых" условия соглашения, сообщает Marca.
Летом 2023 года заканчивается срок действия контракта 32-летнего Илкая Гюндогана с "Манчестер Сити". Футболист не хочет продлевать соглашение и мечтает попробовать добиться успеха в другом чемпионате.
Почему Илкай выбрал "Барселону"?
Гюндоган неоднократно признавался в том, что симпатизирует "Барселоне". Его жена тоже хочет, чтобы полузащитник перебрался в Каталонию. Переговоры с представителями "сине-гранатовых" начались еще несколько месяцев назад.
А сейчас "Барселона" уже согласовала условия личного контракта с полузащитником "Манчестер Сити". Из-за финансового фейр-плей у каталонцев могут возникнуть проблемы с регистрацией контракта Илкая Гюндогана, поэтому говорить о переходе как о свершившемся факте пока что рано. Такая же ситуация и с защитником "Атлетика" Бильбао Иньиго Мартинесом.
Гюндоган является одним из лидеров и капитаном "Ман Сити". Однако игроки "горожан", которые переходили в "Барселону" в последние годы, не сумели проявить себя на "Камп Ноу". Речь идет о Серхио Агуэро, Эрике Гарсии и Ферране Торресе.
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