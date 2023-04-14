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Гвардіола знову "зливає" баласт до "Барселони": гравець "Ман Сіті" їде до Каталонії

14 квітня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола знову зливає баласт до Барселони — гравець Ман Сіті їде до Каталонії.
Ілкай Гюндоган дякує вболівальникам "Ман Сіті". Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецький півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган близький до укладання офіційного контракту з каталонською "Барселоною".

Агент футболіста вже обговорив із керівництвом "синьо-гранатових" умови угоди, повідомляє Marca.

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Влітку 2023 року закінчується термін дії контракту 32-річного Ілкая Гюндогана з "Манчестер Сіті". Футболіст не хоче продовжувати угоду і мріє спробувати досягти успіху в іншому чемпіонаті.

Чому Ілкай обрав "Барселону"?

Гюндоган неодноразово зізнавався, що симпатизує "Барселоні". Його дружина також хоче, щоб півзахисник перебрався до Каталонії. Переговори з представниками "синьо-гранатових" розпочалися ще кілька місяців тому.

А зараз "Барселона" вже погодила умови особистого контракту із півзахисником "Манчестер Сіті". І через фінансовий фейр-плей у каталонців можуть виникнути проблеми з реєстрацією контракту Ілкая Гюндогана, тому говорити про перехід як про факт, що відбувся, поки що рано. Така сама ситуація й із захисником "Атлетика" Більбао Іньїго Мартінесом.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола дякує вболівальникам. Фото: Adam Davy/PA

Гюндоган є одним із лідерів та капітаном "Ман Сіті". Проте гравці "містян", які переходили до "Барселони" останніми роками, не зуміли виявити себе на "Камп Ноу". Йдеться про Серхіо Агуеро, Еріка Гарсію і Феррана Торреса.

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