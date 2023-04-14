Форвард Динамо показал свою любимую — спортсмен закрутил роман с самой красивой девушкой Украины

Владислав Супряга в "Динамо". Фото: Instagram

Известный футболист столичного "Динамо" Владислав Супряга перестал скрывать имя своей новой избранницы. Ей оказалась известная украинская модель.

У Супряги роман с красавицей Мариной Литвин, сообщают Новини.LIVE.

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Владислав Супряга давно не радовал болельщиков достижениями на футбольном поле. Однако он напомнил о себе другим способом. В сети появились фотографии новой девушки форварда "Динамо".

Марина Литвин, новая девушка Супряги. Фото: Instagram

Чем известна девушка Супряги?

Это Марина Литвин, девушка из временно оккупированного города Пологи Запорожской области. Последние годы она живет в столице. Литвин известна участием в престижном конкурсе "Мисс Украина". Также она была победительницей в номинации "Мисс Земля Украина".

Супряга и Литвин. Фото: Instagram

Марине 22 года, по образованию она является маркетологом, но наибольших успехов Литвин достигла в модельном бизнесе. Девушка представляет ювелирный бренд и мечтает запустить собственную линию одежды.

Марина Литвин, новая девушка Супряги. Фото: Instagram

Владислав Супряга наибольших успехов в спорте достиг еще в юном возрасте. Он стал чемпионом мира по футболу (U20) в составе сборной Украины. В "Динамо" 23-летний форвард из-за травм давно "выпал" из основного состава. Он был в аренде в итальянской команде "Сампдория", но и там не сумел проявить себя.

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