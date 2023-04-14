Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Форвард "Динамо" показал свою любимую: спортсмен закрутил роман с самой красивой девушкой Украины arrow

Форвард "Динамо" показал свою любимую: спортсмен закрутил роман с самой красивой девушкой Украины

14 апреля 2023 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Форвард Динамо показал свою любимую — спортсмен закрутил роман с самой красивой девушкой Украины
Владислав Супряга в "Динамо". Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный футболист столичного "Динамо" Владислав Супряга перестал скрывать имя своей новой избранницы. Ей оказалась известная украинская модель. 

У Супряги роман с красавицей Мариной Литвин, сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Владислав Супряга давно не радовал болельщиков достижениями на футбольном поле. Однако он напомнил о себе другим способом. В сети появились фотографии новой девушки форварда "Динамо". 

Марина Литвин
Марина Литвин, новая девушка Супряги. Фото: Instagram

Чем известна девушка Супряги?

Это Марина Литвин, девушка из временно оккупированного города Пологи Запорожской области. Последние годы она живет в столице. Литвин известна участием в престижном конкурсе "Мисс Украина". Также она была победительницей в номинации "Мисс Земля Украина".

Владислав Супряга
Супряга и Литвин. Фото: Instagram

Марине 22 года, по образованию она является маркетологом, но наибольших успехов Литвин достигла в модельном бизнесе. Девушка представляет ювелирный бренд и мечтает запустить собственную линию одежды.

Марина Литвин
Марина Литвин, новая девушка Супряги. Фото: Instagram

Владислав Супряга наибольших успехов в спорте достиг еще в юном возрасте. Он стал чемпионом мира по футболу (U20) в составе сборной Украины. В "Динамо" 23-летний форвард из-за травм давно "выпал" из основного состава. Он был в аренде в итальянской команде "Сампдория", но и там не сумел проявить себя. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта. 

Бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко заметили в компании скандально известной итальянки, которая организовывала оргии для Берлускони. 

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на Евро-2024. Украинские клубы могут быть исключены из еврокубков. 

А наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает "сливать балласт" в "Барселону", куда скоро перейдет еще один игрок "горожан". 

Известный американский тренер Мейвезер поделился мнениями о предстоящем поединке между Ломаченко и Хейни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB