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УАФ подала запрос в Министерство спорта: снимется ли сборная Украины с отбору на Евро-2024

15 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
УАФ подала запрос в Минмолодежьспорта – снимется ли сборная Украины по отбору на Евро-2024
Андрей Павелко объяснил ситуацию. Фото: Google.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После решения Министерства молодежи и спорта Украины о запрете участия украинским спортсменам в соревнованиях, где продолжают выступления россияне и белорусы, стала непонятна судьба сборной Украины по футболу, которая участвует в отборе на Евро-2024 на уровне с командой беларуси. Украинская Ассоциация футбола направила запрос для разъяснения.

При этом в комментарии Reuters Павелко заявил, что УАФ будет придерживаться решения правительства.

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"У нас война. У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с Министерством спорта", – сказал Павелко.

Напомним, что беларусь допущена к матчам отбора Евро-2024, где играет и сборная Украины. Команды играют в разных группах, и пока неясно, коснется ли сборной Украины запрет Минмолодежьспорта.

уаф
Материал Reuters о "бойкоте" украинских спортсменов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах по рф и рб.

"Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, что это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение. Нужно было делать все возможное, чтобы белорусов по россиянам тоже не допускали к соревнованиям. На это нужно было бросать все силы. Сборная Украины принимает участие в отборе на Евро-2024, нам нужно играть" – сказал Маркевич.

А вот экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поддержал решение Министерства молодежи и спорта, но подверг критике "слабую позицию" УЕФА.

"Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА могла допустить беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. беларусь и россия должны дисквалифицировать отовсюду. Они воюют против нас".

Нам следует поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь! На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет. Там сидят все продажные, которые продавались за деньги Газпрому", – сказал Сабо.

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев рассказал, как изменилось его мнение о россиянах после начала полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года. 

Известный футболист столичного "Динамо" Владислав Супряга перестал скрывать имя своей новой избранницы.

 

 

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