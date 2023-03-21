Бывший форвард сборной Украины по футболу внезапно завершил карьеру

Евгений Селезнев собирается провести звездный прощальный матч

Бывший форвард донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев в ближайшее время сыграет свой последний поединок на профессиональном уровне.

Опытный футболист принял решение завершить карьеру, сообщает ТаТоТаке.

37-летний Евгений Селезнев собирается провести один или несколько прощальных матчей, в которых примут участие его друзья и звезды чемпионата Украины по футболу. Ориентировочная дата проведения этих поединков — начало лета 2023 года. Они могут состояться в Ужгороде.

Рекордсмен чемпионатов Украины

Последним клубом в карьере Евгений Селезнева был "Минай". Контракт действует до лета 2023-го года, однако стороны решили расторгнуть его по взаимной договоренности.

В сезоне 2022/2023 Евгений Селезнев провел на поле семь минут и не отличался результативными действиями. Он хотел попрощаться с футболом еще в октябре, выйдя в домашнем поединке "Миная" против родного "Шахтера". Однако тот матч был перенесен на 2023-й год.

Евгений Селезнев забил 117 голов в чемпионате Украины. Он является третьим лучшим бомбардиром за всю историю турнира.

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".