Бывший форвард сборной Украины по футболу внезапно завершил карьеру
Бывший форвард донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев в ближайшее время сыграет свой последний поединок на профессиональном уровне.
Опытный футболист принял решение завершить карьеру, сообщает ТаТоТаке.
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37-летний Евгений Селезнев собирается провести один или несколько прощальных матчей, в которых примут участие его друзья и звезды чемпионата Украины по футболу. Ориентировочная дата проведения этих поединков — начало лета 2023 года. Они могут состояться в Ужгороде.
Рекордсмен чемпионатов Украины
Последним клубом в карьере Евгений Селезнева был "Минай". Контракт действует до лета 2023-го года, однако стороны решили расторгнуть его по взаимной договоренности.
В сезоне 2022/2023 Евгений Селезнев провел на поле семь минут и не отличался результативными действиями. Он хотел попрощаться с футболом еще в октябре, выйдя в домашнем поединке "Миная" против родного "Шахтера". Однако тот матч был перенесен на 2023-й год.
Евгений Селезнев забил 117 голов в чемпионате Украины. Он является третьим лучшим бомбардиром за всю историю турнира.
Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".