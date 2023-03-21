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Бывший форвард сборной Украины по футболу внезапно завершил карьеру

21 марта 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший форвард сборной Украины по футболу внезапно завершил карьеру
Евгений Селезнев собирается провести звездный прощальный матч
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев в ближайшее время сыграет свой последний поединок на профессиональном уровне. 

Опытный футболист принял решение завершить карьеру, сообщает ТаТоТаке.

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37-летний Евгений Селезнев собирается провести один или несколько прощальных матчей, в которых примут участие его друзья и звезды чемпионата Украины по футболу. Ориентировочная дата проведения этих поединков — начало лета 2023 года. Они могут состояться в Ужгороде. 

Евгений Селезнев

Рекордсмен чемпионатов Украины

Последним клубом в карьере Евгений Селезнева был "Минай". Контракт действует до лета 2023-го года, однако стороны решили расторгнуть его по взаимной договоренности. 

В сезоне 2022/2023 Евгений Селезнев провел на поле семь минут и не отличался результативными действиями. Он хотел попрощаться с футболом еще в октябре, выйдя в домашнем поединке "Миная" против родного "Шахтера". Однако тот матч был перенесен на 2023-й год.

Евгений Селезнев забил 117 голов в чемпионате Украины. Он является третьим лучшим бомбардиром за всю историю турнира. 

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

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