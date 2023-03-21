Колишній форвард збірної України з футболу раптово завершив кар'єру
Колишній форвард донецького "Шахтаря" та "Дніпра" Євген Селезньов найближчим часом зіграє свій останній поєдинок на професійному рівні.
Досвідчений футболіст вирішив завершити кар'єру, повідомляє ТаТоТаке.
-
На Чернігівщині повністю відбудували знищений міст через річку Замглай: який в нього вигляд
-
Селезньов назвав головний прорахунок росіян в їхньому контрнаступі
-
Підозрюваних у вбивстві американського репера визнали винними: що їм загрожує
-
Рятувальна операція тривалістю в шість годин: на Одещині чоловік впав в колодязь
-
Ексгравець "Барселони" довів, чому він легенда футболу навіть у в'язниці: чим відзначився Алвес
-
В Україні запровадять одноразову допомогу постраждалим від війни
-
США оприлюднять інформацію про причетність Інституту вірусології Вуханя до спалаху Covid-19
-
Експосадовець Генштабу розповів про шанси росіян оточити Авдіївку
-
Сьогодні на Київщині лунатимуть звуки вибухів
-
Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування за кілька годин
37-річний Євген Селезньов збирається провести один чи кілька прощальних матчів, у яких візьмуть участь його друзі та зірки чемпіонату України з футболу. Орієнтовна дата проведення цих поєдинків — початок літа 2023 року. Вони можуть відбутися в Ужгороді.
Рекордсмен чемпіонатів України
Останнім клубом у кар'єрі Євгена Селезньова був "Минай". Контракт діє до літа 2023 року, проте сторони вирішили розірвати його за взаємною домовленістю.
У сезоні 2022/2023 Євген Селезньов провів на полі сім хвилин і не відзначався результативними діями. Він хотів попрощатися з футболом ще у жовтні, вийшовши у домашньому поєдинку "Минаю" проти рідного "Шахтаря". Проте той матч було перенесено на 2023 рік.
Євген Селезньов забив 117 голів у чемпіонаті України. Він є третім найкращим бомбардиром за всю історію турніру.
Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".