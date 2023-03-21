Колишній форвард збірної України з футболу раптово завершив кар'єру

Євген Селезньов збирається провести зірковий прощальний матч

Колишній форвард донецького "Шахтаря" та "Дніпра" Євген Селезньов найближчим часом зіграє свій останній поєдинок на професійному рівні.

Досвідчений футболіст вирішив завершити кар'єру, повідомляє ТаТоТаке.

37-річний Євген Селезньов збирається провести один чи кілька прощальних матчів, у яких візьмуть участь його друзі та зірки чемпіонату України з футболу. Орієнтовна дата проведення цих поєдинків — початок літа 2023 року. Вони можуть відбутися в Ужгороді.

Рекордсмен чемпіонатів України

Останнім клубом у кар'єрі Євгена Селезньова був "Минай". Контракт діє до літа 2023 року, проте сторони вирішили розірвати його за взаємною домовленістю.

У сезоні 2022/2023 Євген Селезньов провів на полі сім хвилин і не відзначався результативними діями. Він хотів попрощатися з футболом ще у жовтні, вийшовши у домашньому поєдинку "Минаю" проти рідного "Шахтаря". Проте той матч було перенесено на 2023 рік.

Євген Селезньов забив 117 голів у чемпіонаті України. Він є третім найкращим бомбардиром за всю історію турніру.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".