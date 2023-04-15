Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду: відео arrow

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду: відео

15 квітня 2023 10:03
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Колишній форвард Динамо забив перший гол за нову команду — відео
Нападник азербайджанської "Зіри" Владислав Кулач. Фото: facebook.com/fc.zire
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Ексфорвард київського "Динамо" Владислав Кулач забив свій дебютний гол у складі азербайджанської "Зіри". У матчі 30 туру місцевого чемпіонату українець допоміг своїй команді здолати "Сабаїл". 

Про це повідомляє Sport.ua 

Читайте також:

Перший гол

У матчі 30 туру чемпіонату Азербайджану "Зіра" перемогла "Сабаїл" з рахунком 3:1. Владислав Кулач з'явився у стартовому складі своєї команди і відзначився забитим м'ячем на 52-й хвилині матчу. "Зіра", у підсумку, здобула три очки. 

Цей гол став першим для Кулача у чемпіонаті Азербайджану у футболці "Зіри". До цього він провів три поєдинки за свою нову команду, але результативними діями не відзначався.

Наразі "Зіра" посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджана, маючи у своєму активі 41 очко після 30 зіграних матчів. Лідирує "Карабах", у якого після 29 турів 77 залікових балів.

Чемпіонат Азербайджану. 30-й тур

"Зіра" — "Сабаїл" — 3:1
Голи: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Гулієв, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року. Тим часом Усик та його дружина Катерина покинули Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.

Відомий футболіст Євген Селезньов дев'ять років не може побувати у рідній Макіївці через погрози розправи.

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга показав свою гарячу обраницю, яка виявилася відомою моделлю.

Збірна України з футболу може знятись з відбору на Євро-2024. Українські клуби можуть бути виключені із єврокубків.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський змінив імідж у Франції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB