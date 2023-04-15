Колишній форвард Динамо забив перший гол за нову команду — відео

Нападник азербайджанської "Зіри" Владислав Кулач. Фото: facebook.com/fc.zire

Ексфорвард київського "Динамо" Владислав Кулач забив свій дебютний гол у складі азербайджанської "Зіри". У матчі 30 туру місцевого чемпіонату українець допоміг своїй команді здолати "Сабаїл".

Про це повідомляє Sport.ua

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Перший гол

У матчі 30 туру чемпіонату Азербайджану "Зіра" перемогла "Сабаїл" з рахунком 3:1. Владислав Кулач з'явився у стартовому складі своєї команди і відзначився забитим м'ячем на 52-й хвилині матчу. "Зіра", у підсумку, здобула три очки.

Цей гол став першим для Кулача у чемпіонаті Азербайджану у футболці "Зіри". До цього він провів три поєдинки за свою нову команду, але результативними діями не відзначався.

Наразі "Зіра" посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджана, маючи у своєму активі 41 очко після 30 зіграних матчів. Лідирує "Карабах", у якого після 29 турів 77 залікових балів.

Чемпіонат Азербайджану. 30-й тур

"Зіра" — "Сабаїл" — 3:1

Голи: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Гулієв, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).

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