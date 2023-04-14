Шевченко, Мудрик та Зінченко знову разом — до чого тут Вакарчук.

Андрій Шевченко коментує гру. Фото: REUTERS/Carl Recine

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко знову з'явився на публіці у компанії гравців національної команди Олександра Зінченка та Михайла Мудрика. Зірки футболу опинилися в одній компанії у Лондоні.

Усіх їх зібрав разом лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Шевченка.

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Український гурт "Океан Ельзи" виступив з концертом у Королівському Альберт-холі в Лондоні. У четвер, 13 квітня, команда Святослава Вакарчука зібрала аншлаг — майже десять тисяч глядачів. Гурт виконав пісню "Місто Марії", присвячену українським воїнам, а також інші свої хіти.

Концерт Океану Ельзи. Фото: Instagram

Зіркові шанувальники

Святослав Вакарчук подякував глядачам, які зустріли гурт оваціями. "Океан Ельзи" присвятив композицію "Місто Марії" захисникам Маріуполя.

"Щодня, стоячи тут на сцені, або у фан-зоні, або на трибунах, ми з вами повинні пам'ятати, що ми тут для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті виграти цю війну", — розповів Святослав Вакарчук.

Шевченка, Вакарчук, Зінченко та Мудрик. Фото: Instagram

Після концерту фронтмен "Океану Ельзи" зустрівся з українцями, які відвідали концерт у Лондоні. Серед них виявились і зірки футболу. Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко опублікував фотографію, де позує зі Святославом Вакарчуком. Разом з ними на знімку опинилися гравці національної команди Олександр Зінченко та Міхаїл Мудрик, які виступають за лондонські "Арсенал" та "Челсі" відповідно.

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