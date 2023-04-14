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Франт в модных очках: Малиновский предстал в новом образе

14 апреля 2023 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский предстал в новом образе — франт в модных очках
Руслан Малиновский в матче со сборной Англии. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в презентации новой формы "Олимпика" из Марселя. Компанию украинцу составили другие футболисты французского клуба. 

Фотографии уже появились в официальном Twitter-аккаунте "Марселя". 

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Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский был выбран в качестве одного из самых популярных футболистов "Олимпика" для презентации новой формы. Она посвящена исторической дате клуба. 

Достижение "Марселя"

В сезоне 1992/1993 клуб стал полноправным гегемоном французского футбола. Помимо национального первенства "Марсель" выиграл Лигу чемпионов. В финале "Олимпик" оказался сильнее итальянского "Милана" (1:0). Именно этой дате и посвящена новая, юбилейная форма "Марселя". 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в новой форме. Фото: Twitter "Марселя"

Интересно, что многие болельщикам эта форма не понравилась. В комментариях к фотосессии оказалось немало критики в адрес дизайнеров. Зато коллекционеры уже делают предварительные заказы футболок, в одной из которых перед объективом фотографов позировал украинский футболист. 

Руслан Малиновский в сезоне 2022/2023 отыграл за "Марсель" 13 матчей, в которых забил один гол. "Олимпик" приобрел 29-летнего украинца в "Аталанте" только в январе этого года. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта. 

Известный футболист Евгений Селезнев девять лет не может побывать в родной Макеевке из-за угроз расправы. 

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга показал свою горячую избранницу, которая оказалась известной моделью. 

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на Евро-2024. Украинские клубы могут быть исключены из еврокубков. 

А наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает "сливать балласт" в "Барселону", куда скоро перейдет еще один игрок "горожан". 

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