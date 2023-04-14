Малиновский предстал в новом образе — франт в модных очках

Руслан Малиновский в матче со сборной Англии. Фото: REUTERS/Carl Recine

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в презентации новой формы "Олимпика" из Марселя. Компанию украинцу составили другие футболисты французского клуба.

Фотографии уже появились в официальном Twitter-аккаунте "Марселя".

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Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский был выбран в качестве одного из самых популярных футболистов "Олимпика" для презентации новой формы. Она посвящена исторической дате клуба.

Достижение "Марселя"

В сезоне 1992/1993 клуб стал полноправным гегемоном французского футбола. Помимо национального первенства "Марсель" выиграл Лигу чемпионов. В финале "Олимпик" оказался сильнее итальянского "Милана" (1:0). Именно этой дате и посвящена новая, юбилейная форма "Марселя".

Руслан Малиновский в новой форме. Фото: Twitter "Марселя"

Интересно, что многие болельщикам эта форма не понравилась. В комментариях к фотосессии оказалось немало критики в адрес дизайнеров. Зато коллекционеры уже делают предварительные заказы футболок, в одной из которых перед объективом фотографов позировал украинский футболист.

Руслан Малиновский в сезоне 2022/2023 отыграл за "Марсель" 13 матчей, в которых забил один гол. "Олимпик" приобрел 29-летнего украинца в "Аталанте" только в январе этого года.

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