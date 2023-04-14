Маліновський постав у новому образі — франт у модних окулярах

Руслан Маліновський у матчі зі збірною Англії. Фото: REUTERS/Carl Recine

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський взяв участь у презентації нової форми "Олімпіка" із Марселя. Компанію українцю склали інші футболісти французького клубу.

Фотографії вже з'явилися в офіційному Twitter-акаунті "Марселя".

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Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський був обраний одним з найпопулярніших футболістів "Олімпіка" для презентації нової форми. Вона присвячена історичній даті клубу.

Досягнення "Марселя"

У сезоні 1992/1993 клуб став повноправним гегемоном французького футболу. Окрім національної першості "Марсель" виграв Лігу чемпіонів. У фіналі "Олімпік" виявився сильнішим за італійського "Мілана" (1:0). Саме цій даті й присвячено нову, ювілейну форму "Марселя".

Руслан Маліновський у новій формі. Фото: Twitter "Марселя"

Цікаво, що багато вболівальників ця форма не сподобалася. У коментарях до фотосесії виявилося чимало критики на адресу дизайнерів. Натомість колекціонери вже роблять попередні замовлення футболок, в одній із яких перед об'єктивом фотографів позував український футболіст.

Руслан Маліновський у сезоні 2022/2023 відіграв за "Марсель" 13 матчів, у яких забив один гол. "Олімпік" придбав 29-річного українця в "Аталанті" лише у січні цього року.

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