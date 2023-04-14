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Шевченко, Мудрик и Зинченко снова вместе: причем здесь Вакарчук

14 апреля 2023 19:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко, Мудрик и Зинченко снова вместе — причем здесь Вакарчук
Андрей Шевченко комментирует игру. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко снова появился на публике в компании игроков национальной команды Александра Зинченко и Михаила Мудрика. Звезды футбола оказались в одной компании в Лондоне. 

Всех их собрал вместе лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Шевченко. 

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Украинская группа "Океан Эльзы" выступила с концертом в Королевском Альберт-холе в Лондоне. В четверг, 13 апреля, команда Святослава Вакарчука собрала аншлаг — почти десять тысяч зрителей. Группа исполнила песню "Місто Марії", которая посвящена украинским воинам, а также другие свои хиты. 

Концерт Океана Эльзы
Концерт Океана Эльзы. Фото: Instagram

Звездные поклонники 

Святослав Вакарчук поблагодарил зрителей, которые встретили группу овациями. "Океан Эльзы" посвятил композицию "Місто Марії" защитникам Мариуполя. 

"Каждый день, стоя здесь на сцене, или в фан-зоне, или на трибунах, мы с вами должны помнить, что мы здесь для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте выиграть эту войну", — рассказал Святослав Вакарчук. 

Шевченко, Вакарчук, Зинченко и Мудрик
Шевченко, Вакарчук, Зинченко и Мудрик. Фото: Instagram

После концерта фронтмен "Океана Эльзы" встретился с украинцами, которые посетили концерт в Лондоне. Среди них оказались и звезды футбола. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал фотографию, на которой позирует со Святославом Вакарчуком. Вместе с ними на снимке оказались игроки национальной команды Александр Зинченко и Михаил Мудрик, которые выступают за лондонские "Арсенал" и "Челси" соответственно. 

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