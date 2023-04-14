Шевченко, Мудрик и Зинченко снова вместе — причем здесь Вакарчук

Андрей Шевченко комментирует игру. Фото: REUTERS/Carl Recine

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко снова появился на публике в компании игроков национальной команды Александра Зинченко и Михаила Мудрика. Звезды футбола оказались в одной компании в Лондоне.

Всех их собрал вместе лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Шевченко.

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Украинская группа "Океан Эльзы" выступила с концертом в Королевском Альберт-холе в Лондоне. В четверг, 13 апреля, команда Святослава Вакарчука собрала аншлаг — почти десять тысяч зрителей. Группа исполнила песню "Місто Марії", которая посвящена украинским воинам, а также другие свои хиты.

Концерт Океана Эльзы. Фото: Instagram

Звездные поклонники

Святослав Вакарчук поблагодарил зрителей, которые встретили группу овациями. "Океан Эльзы" посвятил композицию "Місто Марії" защитникам Мариуполя.

"Каждый день, стоя здесь на сцене, или в фан-зоне, или на трибунах, мы с вами должны помнить, что мы здесь для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте выиграть эту войну", — рассказал Святослав Вакарчук.

Шевченко, Вакарчук, Зинченко и Мудрик. Фото: Instagram

После концерта фронтмен "Океана Эльзы" встретился с украинцами, которые посетили концерт в Лондоне. Среди них оказались и звезды футбола. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал фотографию, на которой позирует со Святославом Вакарчуком. Вместе с ними на снимке оказались игроки национальной команды Александр Зинченко и Михаил Мудрик, которые выступают за лондонские "Арсенал" и "Челси" соответственно.

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