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Луческу рассказал, когда "Динамо" перестанет терять очки

14 апреля 2023 19:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу рассказал, когда Динамо перестанет терять очки
Мирча Луческу недоволен игрой "Динамо". Фото: Униан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об очередном фиаско команды. В матче 21тура украинской Премьер-лиги "бело-синие" сыграли вничью с "Рухом". 

"Динамовцы" первыми открыли счет, но перед перерывом пропустили ответный гол, напоминает "Динамомания". 

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Наставник "Динамо" Мирча Луческу не стал вдаваться в подробности по поводу своего здоровья. Известно, что тренеру стало плохо после прошлого матча киевлян. Специалист лишь сказал, что ему нужна операция на ноге. По поводу своего будущего Луческу отметил, что вскоре его ждет разговор с президентом "Динамо". 

Мирча Луческу
Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Фото: Униан

В чем заключается проблема "Динамо"?

Тренер подветрдил, что ему сложно работать на фоне проблем со здоровьем. Но Луческу не считает предстоящую операцию самой важной задачей. Гораздо больше его беспокоит потеря очков в исполнении "Динамо". 

"Рух" был очень сконцентрирован на сегодняшнем поединке, они хорошо подготовились к нам, играли агрессивно. Проблема в том, что рефери позволял играть "Руху" очень агрессивно, было много желтых карточек, которые непонятно за что он давал и не давал тогда, когда это было нужно.

Очень плохо, что мы потеряли 11 игроков перед сезоном или в течение этого сезона. И те игроки, которые были резервом, когда были сильнее игроки, сейчас пришло их время, мы просим их помочь нам, но не все могут быть полезны для "Динамо", — заявил Мирча Луческу. 

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