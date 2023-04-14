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Киевское "Динамо" снова упустило победу над аутсайдером: "Рух" остановил команду Луческу

14 апреля 2023 16:53
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Киевское Динамо снова упустило победу над аутсайдером — Рух остановил команду Луческу
Мирча Луческу поздравляет футболистов "Динамо". Фото: Униан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 21 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Рух" из Львова принял киевское "Динамо". В матче первого круга столичная команда разгромила соперника со счетом 3:0, и львовяне жаждали реванша. 

Противостояние получилось сложным для обеих команд, сообщают Новини.LIVE

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Подопечные Мирчи Луческу "застряли" на четвертом месте в турнирной таблице. В последнее время у болельщиков столичной команды мало поводов для радости. Они надеялись, что "Динамо" сможет обыграть одного из аутсайдеров турнира. 

Ход матча 

"Рух" (Львов) — "Динамо" (Киев) — 1:1 (1:1) 

Голы: Довгий, 40 — Ванат, 16 

"Рух":  Панькив — Лях, Дидык, Слюсар, Дидык (Русланович, 11) — Пидгурский, Довгий (капитан) (Притула, 70), Таллес (Карабин, 90) — Климчук, Мысык (Альваренга, 70), Соломон-Отабор.

Тренер: Виталий Пономарев. 

"Динамо": Нещерет — Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик — Сидорчук (капитан), Шепелев, Буяльский — Лонвейк (Андриевский, 64), Ванат (Рамирес, 64), Бенито (Гармаш, 46).

Тренер: Мирча Луческу. 

Гости более активно начали этот поединок. Уже на третьей минуте активный Бенито едва не вышел на ударную позицию, но ему помешали защитники львовской команды. Зато чуть позже он прошел по флангу и точно навесил на Ваната, который в касание переправил мяч в ворота, 1:1. 

Казалось, что у "Динамо" все легко получается, и второй гол не заставит себя ждать. Как это часто бывает с киевской командой в этом сезоне, она не смогла упрочить преимущество. Незадолго до перерыва футболисты "Руха" отыгрались. Довгий подхватил мяч после неудачного удара Климчука и буквально "занес" его в ворота, 1:1. Сразу же после этого Шепелев мог снова вывести "Динамо" вперед, но не попал в створ из убойной позиции. 

Динамо Киев
"Динамовцы" радуются голу. Фото: Униан

В начале второго тайма Нещерет спас киевлян после выход на позицию Климчука. Вратарь "Динамо" не позволил забить и Довгому. У противоположных ворот можно засчитать опасным удар Сидорчука издали, но капитан "бело-синих" не попал в створ. 

Команда Мирчи Луческу снова потеряла важные очки и остались на четвертом месте в турнирной таблице. У "Ворсклы" есть возможность закрепиться на третьем месте. В воскресенье полтавчан ждет выездной матч с "Черноморцем". 

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