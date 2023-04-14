Київське Динамо знову втратило перемогу над аутсайдером — Рух зупинив команду Луческу

Мірча Луческу вітає футболістів "Динамо". Фото: Уніан

У рамках 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Рух" зі Львова прийняв київське "Динамо". У матчі першого кола столична команда розгромила суперника з рахунком 3:0 і львів'яни прагнули реваншу.

Протистояння вийшло складним для обох команд, повідомляють Новини.LIVE.

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Підопічні Мірчі Луческу "застрягли" на четвертому місці у турнірній таблиці. Останнім часом у вболівальників столичної команди мало приводів для радості. Вони сподівалися, що "Динамо" зможе обіграти одного із аутсайдерів турніру.

Хід матчу

"Рух" (Львів) — "Динамо" (Київ) — 1:1 (1:1)

Голи: Довгий, 40 — Ванат, 16

"Рух": Паньків — Лях, Дідик, Слюсар, Дідик (Русланович, 11) — Підгурський, Довгий (капітан) (Притула, 70), Таллес (Карабін, 90) — Клімчук, Мисик (Альваренга, 70), Соломон-Отабор.

Тренер: Віталій Пономарьов.

"Динамо": Нещерет — Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик — Сидорчук (капітан), Шепелєв, Буяльський — Лонвейк (Андрієвський, 64), Ванат (Рамірес, 64), Беніто (Гармаш, 46).

Тренер: Мірча Луческу.

Гості активніше розпочали цей поєдинок. Вже на третій хвилині активний Беніто ледь не вийшов на ударну позицію, але завадили йому захисники львівської команди. Зате трохи пізніше він пройшов флангом і точно навісив на Ваната, який у дотик переправив м'яч у ворота, 1:1.

Здавалося, що у "Динамо" все легко виходить, і другий гол не забариться. Як це часто буває з київською командою цього сезону, вона не змогла зміцнити перевагу. Незадовго до перерви футболісти "Руху" відігралися. Довгий підхопив м'яч після невдалого удару Клімчука та буквально "заніс" його у ворота, 1:1. Відразу ж після цього Шепелєв міг знову вивести "Динамо" вперед, але не влучив у ворота з забійної позиції.

"Динамівці" радіють голу. Фото: Уніан

На початку другого тайму Нещерет врятував киян після виходу на позицію Клімчука. Воротар "Динамо" не дозволив забити і Довгому. Біля протилежних воріт можна зарахувати небезпечним удар Сидорчука здалеку, але капітан "біло-синіх" не влучив у ворота.

Команда Мірчі Луческу знову втратила важливі очки та залишилися на четвертому місці у турнірній таблиці. "Ворскла" має можливість закріпитися на третьому місці. У неділю на полтавців чекає виїзний матч з "Чорноморцем".

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