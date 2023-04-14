Минай и Кривбасс удивили болельщиков — как закончился матч 21 тура УПЛ

Футболисты "Миная" перед матчем. Фото: Униан

Закарпатский "Минай" принял "Кривбасс" в первом поединке 21 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Команды активно провели этот поединок, а его судьбу решил ранний гол.

Подопечные Владимира Шарана сумели порадовать болельщиков победой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Перед началом противостояния обе команды увязли в середине турнирной таблицы, но криворожцы расположились выше соперника. "Минай" серьезно настраивался на поединок, проводил конкурсы среди болельщиков и даже выпустил специальное видео перед игрой. Боевой настрой воплотился в забитый гол и победу.

Ход матча

"Минай" — "Кривбасс" — 1:0 (1:0)

Гол: Вишневский, 4.

"Минай": Бандура, Гончар, Немчанинов, Кравчук, Мельник (Чуев, 46), Витенчук, Горин (Петько, 83), Твердохлеб, Воробчак (Гечев, 23), Вишневский, Булеза (Рогозинский, 60).

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько (Микитишин, 46), Татарков (Кораблин, 77), Капич, Задерака (Лунев, 68), Устименко.

Хозяева поля активно начали встречу. Уже на четвертой минуте Гончар сместился с фланга, стянул на себя защитников и отпасовал Вишневского, который не промахнулся, 1:0.

Тренер "Миная" Владимир Шаран. Фото: Униан

После раннего успеха закарпатцы "сели" в оборону, а у гостей ничего не получалось в атаке. Лишь на 66-й минуте возник еще один по-настоящему опасный момент в матче. И снова повторилась комбинация Гончар — Вишневский, но завершающий удар был не точным.

"Кривбасс" мог вырвать победу в конце поединка, однако защитники "Миная" подстраховали ошибку голкипера и заблокировали удар соперника. Благодаря этой победе "Минай" улучшил положение в турнирной таблице и оторвался от зоны вылета.

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