Минай та Кривбас здивували вболівальників — як закінчився матч 21 туру УПЛ

Футболісти "Минаю" перед матчем. Фото: Уніан

Закарпатський "Минай" прийняв "Кривбас" у першому поєдинку 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Команди активно провели цей поєдинок, а долю його вирішив ранній гол.

Підопічні Володимира Шарана зуміли потішити уболівальників перемогою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перед початком протистояння обидві команди розташувались в середині турнірної таблиці, але криворіжці розташувалися вище за суперника. "Минай" серйозно налаштовувався на поєдинок, проводив конкурси серед уболівальників та навіть випустив спеціальне відео перед грою. Бойовий настрій втілився у забитий гол та перемогу.

Хід матчу

"Минай" — "Кривбас" — 1:0 (1:0)

Гол: Вишневський, 4.

"Минай": Бандура, Гончар, Нємчанінов, Кравчук, Мельник (Чуєв, 46), Вітенчук, Горін (Петько, 83), Твердохліб, Воробчак (Гєчов, 23), Вишневський, Бульоза (Рогозинський, 60).

"Кривбас": Кліщук, Понеділок, Рябов, Безкоровайний, Дібанго, Банада, Приходько (Микитишин, 46), Татарков (Кораблін, 77), Капіч, Задерака (Лунів, 68), Устименко.

Господарі поля активно розпочали зустріч. Вже на четвертій хвилині Гончар змістився з флангу, стягнув на себе захисників і відпасував Вишневського, який не схибив, 1:0.

Тренер "Міна" Володимир Шаран. Фото: Уніан

Після раннього успіху закарпатці "сіли" в оборону, а у гостей нічого не виходило в атаці. Лише на 66-й хвилині виник ще один по-справжньому небезпечний момент у матчі. І знову повторилася комбінація Гончар-Вишневський, але завершальний удар був не точним.

"Кривбас" міг вирвати перемогу наприкінці поєдинку, проте захисники "Минаю" підстрахували помилку голкіпера та заблокували удар суперника. Завдяки цій перемозі "Минай" покращив становище у турнірній таблиці та відірвався від зони вильоту.

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