В УПЛ и Первой лиге появится система VAR — стало известно, кто ее купит

Судья воспользовался помощью VAR. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Владелец клуба Первой лиги "Полесье" Геннадий Буткевич может в ближайшем будущем обеспечить работу системы VAR на матчах чемпионата Украины по футболу.

Буткевич может приобрести эту систему за свой счет, сообщает FanDay.

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Самый богатый клуб Первой лиги "Полесье" может обеспечить два дивизиона украинского футбола системой VAR. Это помощники судьи в футболе, использующие технологию видеоповторов. Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич решил совершенно бесплатно помочь Украинской Ассоциации Футбола.

Футболисты "Полесья". Фото: Униан

Кто сможет пользоваться VAR в Украине?

Новая система VAR будет обслуживать матчи с участием всех команд, принимающих участие в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги. Буткевич станет первым из владельцев футбольных клубов, который за свой счет обеспечат системой VAR судейский корпус страны.

После семи туров в Первой лиге "Полесье" занимает второе место в турнирной таблице плей-офф. Команда отстает от команды "Оболонь-Бровар" на одно очко.

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