В УПЛ и Первой лиге появится система VAR: стало известно, кто ее купит
Владелец клуба Первой лиги "Полесье" Геннадий Буткевич может в ближайшем будущем обеспечить работу системы VAR на матчах чемпионата Украины по футболу.
Буткевич может приобрести эту систему за свой счет, сообщает FanDay.
Самый богатый клуб Первой лиги "Полесье" может обеспечить два дивизиона украинского футбола системой VAR. Это помощники судьи в футболе, использующие технологию видеоповторов. Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич решил совершенно бесплатно помочь Украинской Ассоциации Футбола.
Кто сможет пользоваться VAR в Украине?
Новая система VAR будет обслуживать матчи с участием всех команд, принимающих участие в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги. Буткевич станет первым из владельцев футбольных клубов, который за свой счет обеспечат системой VAR судейский корпус страны.
После семи туров в Первой лиге "Полесье" занимает второе место в турнирной таблице плей-офф. Команда отстает от команды "Оболонь-Бровар" на одно очко.
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