В УПЛ та Першій лізі з'явиться система VAR — стало відомо, хто її придбає

Суддя користується допомогою VAR. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Власник клубу Першої ліги "Полісся" Геннадій Буткевич може найближчим часом забезпечити роботу системи VAR на матчах чемпіонату України з футболу.

Буткевич може придбати цю систему власним коштом, повідомляє FanDay.

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Найбагатший клуб Першої ліги "Полісся" може забезпечити два дивізіони українського футболу системою VAR. Це помічники судді у футболі, які використовують технологію відеоповторів. Власник "Полісся" Геннадій Буткевич вирішив безкоштовно допомогти Українській Асоціації Футболу.

Футболісти "Полісся". Фото: Уніан

Хто зможе скористатися VAR в Україні?

Нова система VAR обслуговуватиме матчі за участю всіх команд, які беруть участь у змаганнях під егідою УПЛ та Першої Ліги. Буткевич стане першим із власників футбольних клубів, який власним коштом забезпечать системою VAR суддівський корпус країни.

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