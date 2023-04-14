Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow В УПЛ та Першій лізі з'явиться система VAR: стало відомо, хто її придбає arrow

В УПЛ та Першій лізі з'явиться система VAR: стало відомо, хто її придбає

14 квітня 2023 14:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В УПЛ та Першій лізі з'явиться система VAR — стало відомо, хто її придбає
Суддя користується допомогою VAR. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власник клубу Першої ліги "Полісся" Геннадій Буткевич може найближчим часом забезпечити роботу системи VAR на матчах чемпіонату України з футболу.

Буткевич може придбати цю систему власним коштом, повідомляє FanDay.

Читайте також:

Найбагатший клуб Першої ліги "Полісся" може забезпечити два дивізіони українського футболу системою VAR. Це помічники судді у футболі, які використовують технологію відеоповторів. Власник "Полісся" Геннадій Буткевич вирішив безкоштовно допомогти Українській Асоціації Футболу.

Футболісти Полісся
Футболісти "Полісся". Фото: Уніан

Хто зможе скористатися VAR в Україні?

Нова система VAR обслуговуватиме матчі за участю всіх команд, які беруть участь у змаганнях під егідою УПЛ та Першої Ліги. Буткевич стане першим із власників футбольних клубів, який власним коштом забезпечать системою VAR суддівський корпус країни.

Після семи турів у Першій лізі "Полісся" посідає друге місце у турнірній таблиці плей-офф. Команда відстає від команди "Оболонь-Бровар" на одне очко.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року. Тим часом Усик та його дружина Катерина покинули Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.

Відомий футболіст Євген Селезньов дев'ять років не може побувати у рідній Макіївці через погрози розправи.

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга показав свою гарячу обраницю, яка виявилася відомою моделлю.

Збірна України з футболу може знятись з відбору на Євро-2024. Українські клуби можуть бути виключені із єврокубків.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський змінив імідж у Франції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB