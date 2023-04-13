Игроки Миная приняли участие в Пасхальном тренде

Игроки ФК "Минай" в матче с "Динамо". Фото: Google

Футболисты клуба украинской Премьер-лиги "Минай" решили порадовать болельщиков забавным предпраздничным роликом.

Незадолго до Пасхи в Instagram клуба появилось видео с игроками "Миная".

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За несколько дней до того, как православные христиане отпразднуют Пасху, в украинском футбольном клубе "Минай" придумали оригинальный способ поздравить болельщиков. Несколько футболистов ужгородской команды приняли участие в записи видеоролика, который способен поднять настроение.

Что сделали игроки "Миная"?

Игроки выстроились перед камерой и продемонстрировали содержимое своих пасхальных корзин. Надо отметить, что сам вид оказавшихся в них продуктов может пробудить аппетит. Таким образом футболисты "Миная" присоединились к популярному Tik-tok тренду перед Пасхой. Для звукового сопровождения видео был выбран трек "Скоро вже буде Пасха" от "Мюслі UA".

Пасхальное поздравление "Миная". Фото: скриншот YouTube

Свой следующий поединок "Минай" проведет в пятницу, 14 октября. В 13:00 по киевскому времени ужгородская команда примет криворожский "Кривбасс". По итогам 20 туров "Минай" идет на 13 месте в турнирной таблице и борется за выживание. Пасхальное чудо подопечным Владимира Шарана точно не помешает.

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