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Тяжелоатлет Игорь Дорошенко скончался после полученного на фронте ранения

13 апреля 2023 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тяжелоатлет Игорь Дорошенко скончался после полученного на фронте ранения
Спортсмен Игорь Дорошенко на фронте. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спортивное сообщество Украины понесло новую потерю. От полученный на фронте ранений скончался известный атлет Игорь Дорошенко. 

Боец Вооруженный сил Украины умер в больнице Днепра, сообщает в Facebook Федерация тяжелой атлетики Украины.

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Игорь Дорошенко был мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он побеждал на Кубках мира и являлся многократным рекордсменом Украины. 

Игорь Дорошенко
Игорь Дорошенко на соревновании. Фото: Google

Боевой путь украинского героя

В начале полномасштабной интервенции россиян в Украину спортсмен присоединился к ВСУ. С марта 2022 года Дорошенко нес службу пулеметчиком первого стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты.

При выполнении боевого задания в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области Игорь Дорошенко получил тяжелые ранения. Он попал под  артиллерийский обстрел противника. Позже Дорошенко эвакуировали в Днепр. Врачи в одной из местных больниц боролись за жизнь воина, но не смогли его спасти. От полученных ран спортсмен скончался десятого апреля. 

"Поступила очень печальная новость. Оборвалась жизнь Игоря Дорошенко, мастера спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике из Кривого Рога. Игорь защищал нашу родную Украину от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения и пал за нашу свободу. Герои не умирают. Слава Украине", — заявили в Федерации тяжелой атлетики. 

Игорь Дорошенко был мастером спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике, серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, победителем Кубка мира, многократным чемпионом и рекордсменом Украины.

У него остались жена Наталья и сын Денис.

Напомним, стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

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