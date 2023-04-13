Важкоатлет Ігор Дорошенко помер після отриманого на фронті поранення

Спортсмен Ігор Дорошенко на фронті. Фото: Google

Спортивна спільнота України зазнала нової втрати. Від отриманих на фронті поранень помер відомий атлет Ігор Дорошенко.

Боєць Збройний сил України помер у лікарні Дніпра, повідомляє у Facebook Федерація важкої атлетики України.

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Ігор Дорошенко був майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Він перемагав на Кубках світу та був багаторазовим рекордсменом України.

Ігор Дорошенко на змаганні. Фото: Google

Бойовий шлях українського героя

На початку повномасштабної інтервенції росіян до України спортсмен приєднався до ЗСУ. З березня 2022 року Дорошенко служив кулеметником першого стрілецького відділення другого стрілецького взводу другої стрілецької роти.

За виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області Ігор Дорошенко отримав тяжкі поранення. Він потрапив під артилерійський обстріл супротивника. Пізніше Дорошенка евакуювали до Дніпра. Лікарі в одній із місцевих лікарень виборювали життя воїна, але не змогли його врятувати. Від отриманих ран спортсмен помер 10 квітня.

"Надійшла дуже сумна новина. Обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики з Кривого Рогу. Ігор захищав нашу рідну Україну від загарбників із самого початку повномасштабного вторгнення і впав за нашу свободу. Герої не вмирають. Слава Україні", — заявили у Федерації важкої атлетики.

Ігор Дорошенко був майстром спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів та бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, переможцем Кубка світу, багаторазовим чемпіоном та рекордсменом України.

У нього залишилися дружина Наталія та син Денис.

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