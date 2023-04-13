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Гравці українського футбольного клубу взяли участь у Великодньому тренді

13 квітня 2023 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці Минаю взяли участь у Великодньому тренді
Гравці ФК "Минай" у матчі з "Динамо". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Минай" вирішили порадувати вболівальників забавним передсвятковим роликом.

Незадовго до Великодня в Instagram клубі з'явилося відео із гравцями "Миная".

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За кілька днів до того, як православні християни відсвяткують Великдень, в українському футбольному клубі "Минай" вигадали оригінальний спосіб привітати вболівальників. Декілька футболістів ужгородської команди взяли участь у записі відеоролика, який здатний підняти настрій.

 

Що зробили гравці "Минаю"?

Гравці вишикувалися перед камерою і продемонстрували вміст своїх великодніх кошиків. Слід зазначити, що сам вид продуктів, що опинилися в них, може пробудити апетит. Таким чином футболісти "Минаю" приєдналися до популярного Tik-tok тренду перед Великоднем. Для звукового супроводу відео було обрано трек "Скоро вже буде Пасха" від "Мюслі UA".

Мінай
Великодне вітання "Міна". Фото: скріншот YouTube

Свій наступний поєдинок "Минай" проведе у п'ятницю, 14 жовтня. О 13:00 за київським часом ужгородська команда прийме криворізький "Кривбас". За підсумками 20 турів "Минай" йде на 13 місці у турнірній таблиці та бореться за виживання. Великодне диво підопічним Володимира Шарана точно не завадить.

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