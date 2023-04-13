Гравці Минаю взяли участь у Великодньому тренді

Гравці ФК "Минай" у матчі з "Динамо". Фото: Google

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Минай" вирішили порадувати вболівальників забавним передсвятковим роликом.

Незадовго до Великодня в Instagram клубі з'явилося відео із гравцями "Миная".

Читайте також:

За кілька днів до того, як православні християни відсвяткують Великдень, в українському футбольному клубі "Минай" вигадали оригінальний спосіб привітати вболівальників. Декілька футболістів ужгородської команди взяли участь у записі відеоролика, який здатний підняти настрій.

Що зробили гравці "Минаю"?

Гравці вишикувалися перед камерою і продемонстрували вміст своїх великодніх кошиків. Слід зазначити, що сам вид продуктів, що опинилися в них, може пробудити апетит. Таким чином футболісти "Минаю" приєдналися до популярного Tik-tok тренду перед Великоднем. Для звукового супроводу відео було обрано трек "Скоро вже буде Пасха" від "Мюслі UA".

Великодне вітання "Міна". Фото: скріншот YouTube

Свій наступний поєдинок "Минай" проведе у п'ятницю, 14 жовтня. О 13:00 за київським часом ужгородська команда прийме криворізький "Кривбас". За підсумками 20 турів "Минай" йде на 13 місці у турнірній таблиці та бореться за виживання. Великодне диво підопічним Володимира Шарана точно не завадить.

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року. Незабаром після цього Усик та його дружина опублікували прощальне фото з аеропорту.

У "Баварії" стався скандал за участю Садіо Мане, який тепер, напевно, залишить німецьку команду.

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе розповів, у якій команді виграє Лігу чемпіонів.

Важкоатлет Ігор Дорошенко помер у лікарні після поранень, отриманих на фронті біля Авдіївки.