В клубе Минай сделали официальное заявление о драке с россиянами

В украинском клубе утверждают, что драку в Турции начали россияне

Руководство закарпатского клуба "Минай" опубликовала официальное заявление по поводу массовой драки футболистов команды с игроками российского "Шинника".

В украинском клубе опровергли ряд тезисов российской прессы, сообщает официальный Facebook-аккаунт команды.

Инцидент с участием драки футболистов украинского "Миная" и российского "Шинника" произошел в понедельник, 13 февраля, в Турции. Обе команды проводят сборы в этой стране, они поселились в одном и том же отеле. Это повлекло за собой серьезное нарушение общественного порядка.

"В турецком отеле Royal Sigunas произошла потасовка с участием ФК "Минай" и представителей страны 404 — ярославского "Шинника". Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских пропагандистских СМИ о том, что украинцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте — традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания схватки, когда украинцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Перед началом сборов главным требованием ФК "Минай" к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить "Шинник" согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны", — гласит заявление футбольного клуба "Минай".

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.