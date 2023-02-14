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"Ганьба поведінка команди": офіційна заява "Минаю" про бійку з росіянами

14 лютого 2023 15:52
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
В клубі Минай зробили офіційну заяву про бійку з росіянами
В українському клубі стверджують, що бійку в Туреччині розпочали росіяни
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Керівництво закарпатського клубу "Минай" опублікувало офіційну заяву щодо масової бійки футболістів команди з гравцями російського "Шинника".

В українському клубі спростували низку тез російської преси, повідомляє офіційний Facebook-аккаунт команди.

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Інцидент за участю бійки футболістів українського "Минаю" та російського "Шинника" стався у понеділок, 13 лютого, у Туреччині. Обидві команди проводять збори в цій країні, вони оселилися в тому самому готелі. Це спричинило серйозне порушення громадського порядку.

"У турецькому готелі Royal Sigunas відбулася сутичка за участю ФК "Минай" та представників країни 404 — ярославського "Шинника". Причиною зіткнення стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що українці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця в ліфті — традиційне марення. Бійка справді сталася, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, та у рівних складах. Кількість постраждалих із боку "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як "кидають".

Вже після закінчення бою, коли українці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК "Минай" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шинник" погодився готель. Закарпатці зверталися до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватися і грати у футбол за межами своєї країни", — говорить заява футбольного клубу "Минай".

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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