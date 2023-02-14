В клубі Минай зробили офіційну заяву про бійку з росіянами

В українському клубі стверджують, що бійку в Туреччині розпочали росіяни

Керівництво закарпатського клубу "Минай" опублікувало офіційну заяву щодо масової бійки футболістів команди з гравцями російського "Шинника".

В українському клубі спростували низку тез російської преси, повідомляє офіційний Facebook-аккаунт команди.

Інцидент за участю бійки футболістів українського "Минаю" та російського "Шинника" стався у понеділок, 13 лютого, у Туреччині. Обидві команди проводять збори в цій країні, вони оселилися в тому самому готелі. Це спричинило серйозне порушення громадського порядку.

"У турецькому готелі Royal Sigunas відбулася сутичка за участю ФК "Минай" та представників країни 404 — ярославського "Шинника". Причиною зіткнення стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно робітниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що українці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця в ліфті — традиційне марення. Бійка справді сталася, але вже на поверсі, де зупинилися росіяни, та у рівних складах. Кількість постраждалих із боку "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще як "кидають".

Вже після закінчення бою, коли українці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелося місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК "Минай" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шинник" погодився готель. Закарпатці зверталися до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватися і грати у футбол за межами своєї країни", — говорить заява футбольного клубу "Минай".

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